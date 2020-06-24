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24 июня 2020, среда, 12:34 178
Общество 2020-06-24T12:35:12+03:00
Українські Новини
В Киев на ВНО зарегистрировались больше 30 тысяч абитуриентов

В Киев на ВНО зарегистрировались больше 30 тысяч абитуриентов

Ольга Фандорина
Карантин, Внешнее независимое тестирование, ВНО, ВНО-2020
ВНО, ЗНО, тестирование. Фото: pixabay.com
ВНО, ЗНО, тестирование. Фото: pixabay.com

31 тыс. человек зарегистрировались на внешнее независимое оценивание (ВНО), которое в 2020 году будет добровольным, в Киеве.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Всего на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 тыс. человек", - сказал он.

Кличко отметил, что 22 тыс. из них - это выпускники этого года.

По его словам, всего подготовлено около 7 тыс. аудиторий в более чем 150 учебных учреждениях.

Также, 7 тыс. преподавателей привлечены к проведению ВНО.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля.

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО.

В Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки

Также внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

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