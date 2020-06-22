Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО

Несмотря на то, что Рада по предложению Зеленского отменила в 2020 году обязательное ВНО, государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила провести внешнее независимое оценивание (ВНО).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українські Новини.

"Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки - с 25 июня по 17 июля", - говорится в сообщении.

Сегодня, 22 июня, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий проверяла готовность пункта проведения ВНО в Колледже морского, речного флота Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана П. Конашевича-Сагайдачного.

В визите также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд и заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл.

Отмечается, что Минобразования, Украинский и региональные центры оценивания качества образования, пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача.

Минобразования благодарит партнеров за помощь в обеспечении пунктов проведения ВНО инструкторами, медиками и средствами защиты участников тестирования.

Так, во время ВНО допуск к тестированию будет происходить согласно рекомендациям Главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора), Госпродслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений), будут действовать меры по избежанию скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией), будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции.

В сообщении отмечается, что в 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека, во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков.

Как сообщали Українські Новини, в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки.

Также внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.

В начале прошлой недели премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что причин для отмены или переноса ВНО нет. По его словам, показатели, при которых будет переноситься ВНО - это более 60 активных больных на 100 тыс. населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышены три общенациональных показателя (количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее чем 12 человек на 100 тыс. населения).