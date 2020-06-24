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24 червня 2020, середа, 12:34 12
Суспільство 2020-06-24T14:30:04+03:00
Українські Новини
У Київ на ЗНО зареєструвалися більше 30 тисяч абітурієнтів

У Київ на ЗНО зареєструвалися більше 30 тисяч абітурієнтів

Ольга Фандорина
Карантин, ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, Абітурієнти, ЗНО-2020
Тестування. Фото: pixabay.com
Тестування. Фото: pixabay.com

Загалом на зовнішнє незалежне оцінювання, яке в 2020 році проводитиметься добровільно, в Києві зареєструвалися понад 30 тис. охочих пройти тестування.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Всього на зовнішнє незалежне оцінювання у столиці зареєструвалися 31 тис. осіб", - сказав він.

Кличко зазначив, що 22 тис. з них - це випускники цього року.

За його словами, всього підготовлено близько 7 тис. аудиторій в більш ніж 150 навчальних закладах.

Також, 7 тис. викладачів залучені до проведення ЗНО.

Як повідомляли Українські Новини, оскільки пробне ЗНО вдалося пройти меншості зареєстрованих, з 1 липня розпочнеться повернення коштів. Міністерство фінансів пояснило, як проходитиме процес та озвучило обсяги фінансів, які необхідно повернути.

Тим часом Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО в умовах епідемії коронавірусу в 2020 році.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання пройде за участю 379,5 тис. осіб з 25 червня по 17 липня, а оголошення результатів – до 29 липня.

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