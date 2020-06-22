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22 июня 2020, понедельник, 13:27 57
Президент 2020-06-22T14:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году

Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году

Ирина Николенко
Внешнее независимое тестирование, Владимир Зеленский, ВНО-2020, выпускники-2020
Зеленский одобрил добровольное ВНО. Фото: pixabay.com/
Зеленский одобрил добровольное ВНО. Фото: pixabay.com/

В то время, как возврат средств за пробное ВНО начнется с 1 июля, Владимир Зеленский одобрил установление добровольности прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО) учениками, завершающими получение общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №3669 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Принятый закон предусматривает, что ученики, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

Они имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по своему желанию.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость принятия документа обусловлена эпидемической ситуацией в стране и необходимостью предоставления выпускникам школ права выбирать вид оценивания результатов обучения: путем годового оценивания, государственной итоговой аттестации или государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Подчеркивается, что целью документа является минимизация рисков заболевания коронавирусом во время оценивания результатов обучения.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня Рада сделала добровольным ВНО для выпускников школ в 2020.

Владимир Зеленский предложил освободить выпускников школ в этом году от обязательной государственной итоговой аттестации.

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Зеленский одобрил добровольное прохождение ВНО для выпускников школ в 2020 году
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