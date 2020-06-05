В основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек

В основной сессии внешнего независимого оценивания (ВНО) примут участие 379,5 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"Всего потребность (в средствах защиты) обеспечена для 1 714 пунктов проведения ВНО, ЕВЭ (Единый вступительный экзамен), ЕПВВ (Единое профессиональное вступительное испытание). В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека, в ЕВЭ/ЕПВВ - около 90 000 человек. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков", - говорится в нем.

В сообщении также отмечается, что пункты проведения тестирований будут обеспечены: медицинскими масками для участников, инструкторов и медиков; бесконтактными термометрами; дезинфицирующими средствами для рук; дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей; изоляционными медицинскими халатами и защитными щитками для медиков.

Кроме этого, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) привлекает к обеспечению средствами защиты компании Unilever и "Новая почта", а также разместит в каждом пункте тестирования информационные материалы и рекомендации по соблюдению правил гигиены.

В сообщении подчеркивается, что перед началом тестирования у участников будут измерять температуру и оценивать на наличие респираторных болезней, допускать будут лиц с температурой ниже 37,2 градусов, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Как сообщали Українськi Новини, внешнее независимое оценивание пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля.



Кроме того, Минздрав опубликовал рекомендации на ВНО в условиях карантина.