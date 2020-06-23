Деньги участникам пробного ВНО вернут до 1 декабря: в Кабмине объяснили процедуру

После того, как пробное ВНО-2020 сорвалось, правительство запланировало проведение выплат его участникамв период с 1 июля по 1 декабря 2020 через отделения "Приватбанка".

Об этом заявил заместитель финансов Роман Ермолычев, пишет Украинская правда.

"С целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через "Приватбанк", который имеет наиболее разветвленную сеть отделений и находится ближе всех к месту жительства участников пробного ВНО", - сказал он.

Главным распорядителем средств является Министерство образования и науки Украины, которое должно заключить соответствующий договор с "Приватбанком".

Ермолычев объяснил механизм возврата средств:

Украинский центр оценивания качества образования Украины до 30 июня формирует и передает базу данных МОН. В базу внесена информация, в частности, об уникальном номере участника пробного ВНО, состоящего из 10 цифр. Это позволяет правильно идентифицировать личность. Также в базе имеются другая важная информация (ФИО участников; контактные номера телефонов; указаны суммы, подлежащие возврату).

МОН до 1 июля 2020 года передает эту базу "Приватбанку".

Если участник пробного ВНО является клиентом "Приватбанка", банковское учреждение проверит предоставленную МОН базу и автоматически перечислит необходимую сумму средств на этот счет.

Если у участника пробного ВНО нет счета в "Приватбанке", то на номер телефона поступит смс-сообщение с информацией, что банк открыл карточку и перечислил на нее средства. Для получения карты необходимо прийти в отделение и предъявить документ, удостоверяющий личность.

Обратиться в отделение для получения карты необходимо не позднее 1 декабря 2020 года.

Для участия в пробном ВНО в 2020 году зарегистрировались около 219 000 соискателей образования. Общее количество пробных тестирований ВНО должно было составить более 362 000 (то есть, отдельные ученики зарегистрировались для прохождения пробного ВНО по нескольким предметам). Всего из госбюджета планируется вернуть участникам пробного ВНО 52 млн 450 тыс гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Минобразования заявили, что возврат средств за пробное ВНО начнут с 1 июля.

Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки.