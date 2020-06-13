Пробное ВНО будет проведено онлайн

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что пробное внешнее независимое оценивание будет проведено онлайн из-за коронавируса, который устанавливает новые антирекорды.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций, передают Українськi Новини.

"Те, кто был зарегистрирован на это (пробное) тестирование, смогут его пройти в онлайн-режиме. Сегодняшняя эпидситуация позволяет нам провести внешнее независимое тестирование (основную сессию) 25 июня", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что оценка эпидемической ситуации 20-22 июня покажет, возможно ли будет проведение внешнего оценивания в предложенные сроки.

Как сообщали Українськi Новини, 5 мая Министерство образования и науки заявило, что в основной сессии ВНО примут участие 379,5 тыс. человек.

Кроме того, Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин.