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16 июня 2020, вторник, 08:51 57
Общество 2020-06-16T09:15:01+03:00
Українські Новини
В Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО

В Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО

Валерия Драгомирова
Минфин, ВНО, пробное ВНО, Деньги за пробное ВНО
ВНО. Фото: рixabay
ВНО. Фото: рixabay

Министерство финансов разработало механизм возврата средств за Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), которое не состоялось в пунктах тестирования в связи с карантином

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

Сообщается, что в среднем каждый участник оплатил 145 гривен за учебный предмет.

"Несмотря на то, что 85% этих средств было направлено на печать тетрадей для тестирования, правительство приняло решение вернуть деньги участникам пробного тестирования в полном объеме. Так, около 52 миллионов гривен будут в ближайшее время перечислены на счета региональных центров оценивания качества образования Украинского центра оценивания качества образования",- отметили в Кабмине.

По данным правительства, Минфин "наработал максимально упрощенный" механизм возврата этих средств. Так, человеку нужно будет обратиться в региональное отделение УЦОКО с заявлением, указав реквизиты счета, на который соискатель образования или его родители хотят получить средства.

Отмечается, что указанный механизм должен быть одобрен на заседании Кабмина в ближайшую среду. После завершения всех процедур, предусмотренных бюджетным законодательством, средства сразу поступят на счета распорядителей.

Как сообщали Українські Новини, пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки

Кроме того, родители выпускников в соцсетях возмущены невозможностью сдать ВНО. 

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