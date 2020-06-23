Великобритания переходит к следующему этапу карантина с 4 июля: что разрешено делать

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 23 июня, заявил о том, что в стране начинается новый этап послабления карантина. Уже в июле откроются общественные заведения, а также будут смягчены меры социального дистанцирования. Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня мы можем сказать, что наша долгая общенациональная зимняя спячка начинает подходить к концу", — сказал Борис Джонсон, представляя новые меры.

Согласно информации ведомства, страна перейдет к следующему этапу послабления карантина с 4 июля. Отмечается, что тогда норма социального дистанцирования будет смягчена с двух метров до одного, при условии соблюдения мер предосторожности: обязательного ношения масок и использования защитных экранов.

Кроме того, откроются рестораны, пабы, отели, парикмахерские, большинство мест отдыха и туристических достопримечательностей. Закрытыми останутся ночные клубы, крытые спортзалы, а также бассейны.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания ввела двухнедельную обсервацию для всех пребывающих из-за границы, кроме медиков.

Тем временем в Лиссабоне ужесточили карантин.