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23 июня 2020, вторник, 20:23 22
Мир 2020-06-23T20:23:03+03:00
Українські Новини
Великобритания переходит к следующему этапу карантина с 4 июля: что разрешено делать

Великобритания переходит к следующему этапу карантина с 4 июля: что разрешено делать

Елизавета Кесельман
Великобритания, Борис Джонсон, открытие границ, ослабление карантина, Коронавиурс в Британии
Великобритания. Фото: elmundo.com.ua
Великобритания. Фото: elmundo.com.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 23 июня, заявил о том, что в стране начинается новый этап послабления карантина. Уже в июле откроются общественные заведения, а также будут смягчены меры социального дистанцирования. Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня мы можем сказать, что наша долгая общенациональная зимняя спячка начинает подходить к концу", — сказал Борис Джонсон, представляя новые меры.

Согласно информации ведомства, страна перейдет к следующему этапу послабления карантина с 4 июля. Отмечается, что тогда норма социального дистанцирования будет смягчена с двух метров до одного, при условии соблюдения мер предосторожности: обязательного ношения масок и использования защитных экранов.

Кроме того, откроются рестораны, пабы, отели, парикмахерские, большинство мест отдыха и туристических достопримечательностей. Закрытыми останутся ночные клубы, крытые спортзалы, а также бассейны.

Как сообщали Українські Новини, Великобритания ввела двухнедельную обсервацию для всех пребывающих из-за границы, кроме медиков. 

Тем временем в Лиссабоне ужесточили карантин. 

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