В Лиссабоне ужесточили карантин

Столица Португалии вернет часть карантинных ограничений в связи с высоким количеством новых заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Правительство Португалии решило сделать шаг назад в карантинных ограничениях для Большого Лиссабона - столицы и городов-спутников, чтобы замедлить скорость распространения коронавируса. Такое решение было принято на встрече премьер Антониу Кошты и мэров городов.

С 23 июня возобновляется запрет на собрания группами на улице более 10 человек, тогда как до сих пор разрешалось встречаться компаниями до 20 человек.

Магазины обязали работать только до 20:00, а ресторанам с этого времени запрещено продавать алкогольные напитки. Распивать алкоголь в общественных местах запрещено.

Кроме того, с воскресенья за нарушение ограничений на собрание грозит штраф до 350 евро. Власти пошли на этот шаг после сообщений полиции о массовых нелегальных вечеринках, местами - с участием большого количества людей.

В городской агломерации Лиссабона фиксируют абсолютное большинство всех новых заражений коронавирусом в стране. Например, из 345 новых больных за последние сутки, 87% обнаружены в Лиссабоне.



Как сообщали Українські Новини, Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту.



Кроме того, в Одессе ужесточили карантин.