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  • Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса
04 июня 2020, четверг, 21:30 1804
Мир 2020-06-04T21:30:53+03:00
Українські Новини
Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса

Северная Македония снова вводит карантин. В стране фиксируют новые вспышки коронавируса

Елизавета Кесельман
Карантин, Северная Македония, введение карантина, коронавирус в Северной Македонии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как практически все страны начали снимать карантинные ограничения, а также открывать свои границы, власти Северной Македонии, где первый случай коронавируса был зафиксирован в конце февраля, возвращают карантинные ограничения в стране из-за новой вспышки эпидемии COVID-19. Об этом сообщает 24МК со ссылкой на министра здравоохранения Венка Филипча.

"Правительство запретило передвижение всех граждан в Скопье (все муниципалитеты Скопье), Куманово, Липково, Стипе, Тетово, а также Боговинье, Брвеницы, Тирце, Зелино и Егуновце, начиная с четверга (4 июня) с 21:00 до понедельника (8 июня) до 05:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период запрета движения будут работать только больницы и аптеки. В остальных городах движение всех граждан запрещено с сегодняшнего дня (4 июня) с 21:00 до пятницы (5 июня) до 05:00 утра, а в пятницу, субботу, воскресенье в этих городах запрет начинается с 16:00 и продолжается до следующего дня до 05:00 утра.

Пятница (5 июня) объявляется нерабочим днем ​​для всех граждан.

В период с четверга (4 июня) с 21:00 до понедельника (8 июня) до 05:00 посещение кладбищ на территории всей страны запрещено, кроме похорон.

Прогулка с домашними животными должна производиться в уже установленные сроки в периоды с 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 и 20:00 до 20:30.

Количество новых инфицирований коронавирусом в Северной Македонии стремительно растет, за минувшие сутки зафиксировано еще 101 случай. Больше половины - в Скопье. Кроме того, сообщается о четырех летальных случаях.  

Как сообщали Українські Новини, Польша не планирует в ближайшее время открывать границы, в то время, как Швеция открывает границы для фермеров и садоводов. 

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