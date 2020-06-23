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23 июня 2020, вторник, 15:27 21
Европа 2020-06-23T15:30:01+03:00
Українські Новини
Польша возобновила международное железнодорожное сообщение

Польша возобновила международное железнодорожное сообщение

Елизавета Кесельман
Польша, Железнодорожное сообщение, открытие границ, Возобновление перевозок
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

Несмотря на то, что Польша заявляла о намерении не открывать границы в ближайшее время из-за новых случаев коронавируса, со вчерашнего дня, 22 июня, в стране возобновили международное железнодорожное сообщение. Об этом сообщает "Польское радио".

Как отмечает ведомство, Польша возобновила международное железнодорожное сообщение. Поезда запускают в Германию, Чехию, Австрию, Венгрию и Словакию. Работу восстанавливает польская компания PKP Intercity.

Утром из Варшавы выехал первый поезд в Берлин. Позже пустили первые за несколько месяцев поезда из Польши в Чехию. Кроме того, можно будет уехать из Вены в Катовице, а также с Граца в Перемышль.

В то же время, пассажиры обязаны соблюдать действующие правила безопасности, в частности, закрывать рот и нос маской или шалью в поезде во время всего путешествия, а также часто мыть руки.

Как сообщали Українські Новини, Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня.

Также сообщалось о том, что посольства Украины трех стран-соседей не знают, когда туда пустят украинских туристов.

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