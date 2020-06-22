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22 июня 2020, понедельник, 15:54 68
Общество 2020-06-22T16:45:01+03:00
Українські Новини
Ткаченко заявил, что продал акции Одесской киностудии

Ткаченко заявил, что продал акции Одесской киностудии

Ольга Фандорина
Одесская киностудия, Александр Ткаченко, Выборы мэра Киева, Продажа акций
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявляет о продаже его акций частного акционерного общества "Одесская киностудия".

Об это он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Акции Одесской киностудии, которые принадлежали мне - проданы. Без лишних затягиваний",- написал Ткаченко.

Ранее он заявил, что никакого конфликта интересов не будет и его акции готовятся к продаже.

Ткаченко заявил, что будет участвовать в праймериз на кандидата в мэры Киева.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры. 

Также мы сообщали о том, что известно о новом министре культуры Александре Ткаченко. 

Новый министр культуры пользуется машинами "Студии 1+1" и задекларировал 27,5 млн гривен доходов.

Ранее СМИ писали, что Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове. 

После того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, не менее 130 депутатов от одноименной фракции в Верховной Раде попросили Президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

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