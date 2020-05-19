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19 мая 2020, вторник, 20:35 336
Выборы 2020-05-19T21:00:01+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз

В "Слуге народа" хотят, чтобы кандидат на мэра Киева выбирался на праймериз

Кира Молчанова
Верховная Рада, Депутаты, Слуга народа, Владимир Зеленский, Александр Качура, Выборы мэра Киева
КГГА. Киев. Фото: ККГА
КГГА. Киев. Фото: ККГА

После того, как в "Слуге народа" опровергли, что их кандидатом на выборах мэра в Киеве будет Николай Тищенко или Александр Ткаченко, не менее 130 депутатов от одноименной фракции в Верховной Раде попросили Президента Владимира Зеленского провести публичный внутрипартийный праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Об этом депутат фракции Александр Качура написал в своем Telegram, передают Українськi Новини.

"С коллегами по фракции подписали обращение к лидеру нашей партии, Президенту Владимиру Зеленскому. С просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно", - написал он.

При этом Качура опубликовал фото соответствующего обращения с подписями депутатов, согласно которому, публичный праймериз просят провести не только среди потенциальных кандидатов в мэры столицы, но и среди потенциальных кандидатов в мэры других городов областного значения.

Как сообщали Українськi Новини, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, партия "Слуга народа" намерена объявить имена кандидатов в мэры от партии к концу мая.

В сентябре Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

Кроме того, Ткаченко заявил, что Кличко перешел в оппозицию к новой власти и киевлянам.

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