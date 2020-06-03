Что известно о Ткаченко, который может стать министром культуры или кандидатом в мэры Киева

"Слуга народа" на заседании фракции решила поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. Также депутат заявил о намерении участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Українські Новини расскажут, что о нем известно.Ткаченко родился 22 января 1966 года в Киеве. В 1990 окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.В апреле 1999 года возглавил телеканал "Новый канал". С января 2000 по май 2001 года был советником премьер-министра Украины Виктора Ющенко (на общественных началах). В 2003 стал неформальным руководителем так называемого "холдинга Пинчука" (телеканалы "Новый канал", "ICTV", "СТБ"). В августе 2004 сложил полномочия руководителя холдинга, а в январе 2005 — оставил "Новый канал".С августа 2008 года по 19 августа 2019 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн. На досрочных парламентских выборах 2019 года занял 9-е место в предварительном списке партии "Слуга народа". Возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры. Несмотря на то, что фракция поддержала его кандидатуру на долность министра культуры, Ткаченко все равно хочет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.