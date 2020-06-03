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03 июня 2020, среда, 18:21 74
Политика 2020-06-03T19:15:03+03:00
Українські Новини
Что известно о Ткаченко, который может стать министром культуры или кандидатом в мэры Киева

Что известно о Ткаченко, который может стать министром культуры или кандидатом в мэры Киева

Валерия Драгомирова
Александр Ткаченко, Слуга народа, Министр культуры, Выборы мэра Киева
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко
Александр Ткаченко. Фото: Facebook\Александр Ткаченко

"Слуга народа" на заседании фракции решила поддержать кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики. Также депутат заявил о намерении участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Українські Новини расскажут, что о нем известно.

Ткаченко родился 22 января 1966 года в Киеве.

В 1990 окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В апреле 1999 года возглавил телеканал "Новый канал".

С января 2000 по май 2001 года был советником премьер-министра Украины Виктора Ющенко (на общественных началах). В 2003 стал неформальным руководителем так называемого "холдинга Пинчука" (телеканалы "Новый канал", "ICTV", "СТБ").

В августе 2004 сложил полномочия руководителя холдинга, а в январе 2005 — оставил "Новый канал".

С августа 2008 года по 19 августа 2019 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн. 

На досрочных парламентских выборах 2019 года занял 9-е место в предварительном списке партии "Слуга народа". Возглавил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщали Українські Новини, Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры. 

Несмотря на то, что фракция поддержала его кандидатуру на долность министра культуры, Ткаченко все равно хочет участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. 

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