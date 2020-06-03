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03 июня 2020, среда, 13:46 187
Политика 2020-06-03T15:15:02+03:00
Українські Новини
Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры

Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры

Ольга Фандорина
Кабмин, Кандидаты, Александр Ткаченко, Министр культуры, Денис Шмыгаль
Александр Ткаченко. Фото: 112
Александр Ткаченко. Фото: 112

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром культуры и информационной политики депутата парламента Александра Ткаченко ("Слуга народа").

Соответствующий проект постановления №3585 зарегистрирован в Раде 3 июня, передают Українськi Новини.

Так, проектом постановления предлагается назначить депутата парламента, председателя комитета парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики вместо временно исполняющей обязанности министра культуры Светланы Фоменко.

31 мая Ткаченко в видеообращении сообщил, что намерен участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Рады Ткаченко ("Слуга народа") заявил, что намерен участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Также возможный министр культуры Александр Ткаченко задекларировал 27,5 млн гривен доходов и $400 тыс. наличных за 2019.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове.

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Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры
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