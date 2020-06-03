Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить министром культуры и информационной политики депутата парламента Александра Ткаченко ("Слуга народа").

Соответствующий проект постановления №3585 зарегистрирован в Раде 3 июня, передают Українськi Новини.

Так, проектом постановления предлагается назначить депутата парламента, председателя комитета парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики вместо временно исполняющей обязанности министра культуры Светланы Фоменко.

31 мая Ткаченко в видеообращении сообщил, что намерен участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Как сообщали Українськi Новини, ранее депутат Рады Ткаченко ("Слуга народа") заявил, что намерен участвовать в праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева.

Также возможный министр культуры Александр Ткаченко задекларировал 27,5 млн гривен доходов и $400 тыс. наличных за 2019.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове.