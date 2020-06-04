Новый министр культуры пользуется машинами "Студии 1+1" и задекларировал 27,5 млн гривен доходов

Новоназначенный министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко за 2019 год задекларировал 27,5 млн гривен доходов и 400 тыс. долларов наличных.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Также у него имеется 4,6 млн гривен на счету в "Айбокс банке", 618 тыс. гривен - в "Райффайзен банке Аваль", 208,5 тыс. гривен и 6,5 тыс. долларов - в "Укрсиббанке".

Ткаченко в 2019 году приобрел дачный дом площадью 267,3 кв. м за 10,9 млн гривен и земельный участок площадью 1 459 кв. м за 1,2 млн гривен в Лебедевке Киевской области.

Также в собственности депутата с 2015 года имеется квартира в Киеве площадью 132,7 кв. м за 1,6 млн гривен, а с мая 2019 года он арендует административное здание площадью 396,7 кв. м, стоимость не указана.

У его супруги имеется квартира в Киеве площадью 45,7 кв. м за 1 млн гривен.

Ткаченко пользуется 2 автомобилями "Студии 1+1" (Land Rover Range Rover Sport 2019 года выпуска за 2 млн гривен и Land Rover Range Rover Sport 2013 года выпуска за 830 тыс. гривен) и один у компании арендует (Land Rover Range Rover Sport 2019 года выпуска за 2 млн гривен).

У жены в собственности 2 авто - BMW X5 2016 года выпуска за 1,8 млн гривен и BMW 525 2006 года выпуска за 163 тыс. гривен.

Также он является конечным бенефициаром 9 компаний: "Кинолав", "Книголав", "Баварский двор", "Фонд развития киноискусства", "Новая киностудия", "Планета кино", "НТМ", "А.Т.Трейдинг", "Cinema love LTD".

Из нематериальных активов Ткаченко задекларировал 3 словесных знака - "Tkachenko", "Нова студія" и "Нова мова".



Напомним, ранее СМИ писали, что Ткаченко скрыл от декларирования незаконный дом на Трухановом острове.



Кроме того, что известно о Ткаченко.