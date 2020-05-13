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13 мая 2020, среда, 22:45 5290
Верховная Рада и партии 2020-05-13T22:46:11+03:00
Українські Новини
Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева

Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева

Надежда Комендантова
Выборы, Александр Ткаченко, Слуга народа, мэр Киева, Николай Тищенко, Выборы мэра Киева, Местные выборы-2020
"Слуга народа". Фото: Facebook/Слуга народа

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, курирующий региональную политику, заявляет, что партия "Слуга народа" выдвинет "сильного кандидата" на выборах мэра Киева, и им станет не депутат от одноименной фракции в Верховной Раде Николай Тищенко или Александр Ткаченко.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

"Партийцы из "Слуги народа" активно занимаются поиском. Думаю, это будет определенной неожиданностью для нас всех... Конечно, будет сильная кандидатура. Есть варианты, но я не хотел бы раскрывать. Это не Тищенко и не Ткаченко. Они в пуле кандидатов, но я считаю, что есть кандидаты сильнее", - сказал он.

В то же время Трофимов не назвал конкретную фамилию.

Замруководителя Офиса заверил, что местные выборы пройдут в октябре, однако вопрос их одновременного проведения на оккупированных территориях он назвал еще не решенным.

Как сообщали Українські Новини, Трофимов допускает, что Президент Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок.

В сентябре Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

Кроме того Ткаченко заявил, что Кличко перешел в оппозицию к новой власти и киевлянам.


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