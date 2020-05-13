Неожиданная кандидатура: в "Слуге народа" рассказали, кого выдвинут на выборы мэра Киева

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов, курирующий региональную политику, заявляет, что партия "Слуга народа" выдвинет "сильного кандидата" на выборах мэра Киева , и им станет не депутат от одноименной фракции в Верховной Раде Николай Тищенко или Александр Ткаченко.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передают Українськi Новини.

"Партийцы из "Слуги народа" активно занимаются поиском. Думаю, это будет определенной неожиданностью для нас всех... Конечно, будет сильная кандидатура. Есть варианты, но я не хотел бы раскрывать. Это не Тищенко и не Ткаченко. Они в пуле кандидатов, но я считаю, что есть кандидаты сильнее", - сказал он.

В то же время Трофимов не назвал конкретную фамилию.

Замруководителя Офиса заверил, что местные выборы пройдут в октябре, однако вопрос их одновременного проведения на оккупированных территориях он назвал еще не решенным.

Как сообщали Українські Новини, Трофимов допускает, что Президент Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок.

В сентябре Кличко решил баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.

Кроме того Ткаченко заявил, что Кличко перешел в оппозицию к новой власти и киевлянам.



