Прихильники Порошенка рушили від Печерського суду на Банкову вимагати припинити "політичні репресії"

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає протестувальників біля будівлі Печерського суду Києва рухатися до Офісу Президента і вимагати від Президента Володимира Зеленського припинити "політичні репресії" проти колишнього глави держави Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

"Ні репресіям! Пройдемося до Банкової!.. Тільки спочатку сформуємо колони...", — сказав він.

Серед тих, хто також закликав протестувати біля будівлі Офісу Президента, депутати Верховної Ради Олексій Гончаренко та Володимир В'ятрович (обидва — фракція "Європейська солідарність"), а також телеведучий каналу "Прямий", блогер Андрій Полтава.

Люди в колоні викрикують гасла: "Майдан живе!", "Ганьба", "Зелю геть!", "Україні потрібен Порох", "Мова! Віра! Армія!".

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Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва відклав до 1 липня розгляд питання про обрання запобіжного заходу Порошенко.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила суд перенести засідання з розгляду запобіжного заходу Порошенку у зв'язку зі смертю його батька. Порошенко вважає принциповим питанням свою участь у судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу у четвер, незважаючи на смерть батька.

Печерський районний суд Києва у четвер, 18 червня, повинен був розглянути обрання для колишнього Президента Петра Порошенка, якому повідомили про підозру, запобіжного заходу.

Колишній Президент Петро Порошенко заявляє, що проти нього відкрили кримінальне провадження про розпалюванні міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення Православної церкви України (ПЦУ).

Петро Порошенко переніс похорон свого батька,, щоб прийти на судове засідання.