подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июня 2020, среда, 20:18 28
Общество 2020-06-17T20:23:20+03:00
Українські Новини
Возврат средств за пробное ВНО начнется с 1 июля, - Минобразования

Возврат средств за пробное ВНО начнется с 1 июля, - Минобразования

Надежда Комендантова
Минобразования, пробное ВНО, Любомира Мандзий, Деньги за пробное ВНО
Экзамен. Фото: pixabay
Экзамен. Фото: pixabay

После того, как из-за "падения" сайта пробное ВНО, которое прошло в онлайн-режиме, смогли пройти менее половины зарегистрировавшихся, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передают Українськi Новини.

"Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели - 1 июля - и будут осуществляться через отделения Приватбанка. Участники пробного ВНО, которые имеют карточку Приватбанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет его в ближайшем отделении банка", - сказала Мандзий.

Согласно сообщению, Минобразования передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования по всем участникам, которые зарегистрировались для прохождения прбного ВНО.

Указано, что возврат средств начнется 1 июля и вероятней всего продлится до 1 декабря 2020 года.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52,4 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом. А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки. А вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели.

Тем временем, Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут, а Зеленский предложил отменить ВНО в этом году.

Больше новостей о: Минобразования пробное ВНО Любомира Мандзий Деньги за пробное ВНО

В Минобразования назревает кризис из-за кадровой п...
Из-за "падения" сайта пробное ВНО смогли пройти ме...
Русскоязычные школы переводят на украинский язык о...
В Минфине объяснили, как будут возвращать деньги з...
В Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Польша продлила запрет на авиаперелеты из Украины до 30 июня
Новости
Возврат средств за пробное ВНО начнется с 1 июля, - Минобразования 20:18
Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министром образования и науки 20:14
В Тернопольской области усилили карантин 19:57
Минздрав под руководством Степанова впервые инициирует повышение зарплат медикам второго и третьего звена, — Семенюк 19:44
В Минюсте люстрированного "черного" нотариуса назначили в коллегию контроля регистраторов, - СМИ 19:44
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Резкое похолодание до +10, дожди с грозами и шквалы. Прогноз погоды на 16 июня 21:00
В Таиланде двух владельцев ресторана приговорили к 7 столетиям заключения. Их хотели посадить на тысячу лет 21:34
На украинско-польской границе в пункте пропуска "Шегини" восстановили движение автотранспорта 12:02
Дмитрий Раимов: Партия Шария отвоевывает улицу 13:03 Мнение
больше новостей
Газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах 12:04
Сергей Поярков. Скриншот: YouTube/ НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым
Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского 17:41
Не способствует безопасности: Кремль отреагировал на новый статус Украины в НАТО 23:18
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
Полный текст меморандума с МВФ: что обязалась сделать Украина перед фондом 07:00 Документ
больше новостей
Шмыгаль предлагает Раде назначить Шкарлета министром образования и науки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok