Возврат средств за пробное ВНО начнется с 1 июля, - Минобразования

После того, как из-за "падения" сайта пробное ВНО, которое прошло в онлайн-режиме, смогли пройти менее половины зарегистрировавшихся, временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, передают Українськi Новини.

"Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели - 1 июля - и будут осуществляться через отделения Приватбанка. Участники пробного ВНО, которые имеют карточку Приватбанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет его в ближайшем отделении банка", - сказала Мандзий.

Согласно сообщению, Минобразования передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования по всем участникам, которые зарегистрировались для прохождения прбного ВНО.

Указано, что возврат средств начнется 1 июля и вероятней всего продлится до 1 декабря 2020 года.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52,4 млн гривен из фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом. А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки. А вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели.

Тем временем, Шмыгаль назвал условия, при которых ВНО отменят или перенесут, а Зеленский предложил отменить ВНО в этом году.