Из-за "падения" сайта пробное ВНО смогли пройти менее половины зарегистрировавшихся

Бланки пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку заполнили 15 июня в онлайн-режиме 93 тыс. из 218,7 ранее зарегистрировавшихся, в то время, как сайт для его прохождения "упал" из-за нагрузки.

Об этом Українським Новинам сообщила начальник отдела информации и коммуникации с общественностью Украинского центра оценивания качества образования Ирина Клименко.

"Если мы говорим об украинском языке, то на пробное тестирование было зарегистрировано 218 663 человека. Сервисом введения результатов воспользовалось почти 93 тыс.", - сказала она.

Клименко отметила, что центр оценивания качества образования был готов к проведению пробного тестирования в аудиториях, однако 12 июня Кабинет Министров отменил его.

Центр оценивания качества образования решил разместить на своих сайтах материалы пробного ВНО.

"Никакого онлайн-тестирования Украинский центр не собирался проводить... Это была возможность пройти тестирование дома", - отметила Клименко.

Она подчеркнула, что сайт не работал из-за большого количества желающих войти в личный кабинет.

По ее словам, сайты не были предназначены для такого количества людей в один момент.

Она также отметила, что в понедельник, 15 июня, пункты проведения пробного ВНО были открыты для всех, кто не знал об отмене, и можно было забрать тесты и бланки домой.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом. А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО. Пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки.

Тем временем, вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели.