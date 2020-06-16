Вопрос проведения ВНО рассмотрят до конца недели, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет провести внешнее независимое оценивание (ВНО), на которое в этом году не пустят детей с повышенной температурой.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

Министр отметил, что у правительства есть два критерия для возможной отмены тестирования, которые связаны с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Сегодня критерии полностью позволяют провести ВНО", - сказал Степанов.

Однако он сообщил, что окончательное решение о проведении тестирования будет приниматься 19-20 июня.

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня Кабинет Министров отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО), которое должно было состояться 15 июня, в связи с коронавирусом. А в Минфине объяснили, как будут возвращать деньги за пробное ВНО.

Кроме того, пробное ВНО решили провести онлайн, однако сайт для прохождения пробного ВНО "упал" из-за нагрузки.

Тем временем программа Кабмина предусматривает организацию следующего учебного года в условиях пандемии.