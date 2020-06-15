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15 июня 2020, понедельник, 17:53 196
Мир 2020-06-15T17:53:20+03:00
Українські Новини
МИД предостерегает от поездок за границу без необходимости

МИД предостерегает от поездок за границу без необходимости

Виолетта Чайковская
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Карта путешествия. Фото: pixabay.com
Карта путешествия. Фото: pixabay.com

Хотя с 15 июня Украина открыла аэропорты, Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует украинцам воздержаться от поездок за границу без необходимости.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости", - сказано в нем.

Если путешествие уже запланировано или даже оплачено МИД просит убедиться, что его на самом деле возможно совершить.

В частности, внешнеполитическое ведомство призывает постоянно находиться на связи с туристическим оператором и авиакомпанией, поскольку ситуация с коронавирусом в странах меняется, от чего могут меняться и правила карантина.

Наиболее полную и актуальную информацию об ограничениях МИД рекомендует запрашивать у посольства иностранного государства и посольства Украины в нем.

Также МИД призывает убедиться в том, что условия страхового полиса покроют потери, которые могут возникнуть в случае заражения коронавирусом.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство рекомендует позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации, например отмены обратных рейсов и необходимости приобрести новые билеты или вынужденного пребывания в стране дольше запланированных сроков.

При этом МИД рекомендует взять с собой различные платежные средства: и карточки, и наличные.

Как сообщали Українськi Новини, турфирмы начали продавать путевки за границу с июля.

При этом точно с 1 июля для украинцев откроет границу Турция, а вот Греция может восстановить сообщение с Украиной с 1 июля при одном условии.

Также Украина ведет переговоры об открытии границ с популярными туристическими странами для летнего отдыха украинцев. При этом МИД констатирует, что многие страны обязывают туристов проходить карантин даже после открытия границ.

Мы уже писали о том, какие правила въезда в Грецию после возобновления авиасообщения.

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