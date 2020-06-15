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15 июня 2020, понедельник, 08:05 19
Общество 2020-06-15T08:07:44+03:00
Українські Новини
Украина сегодня открыла международные перелеты: куда можно улететь

Украина сегодня открыла международные перелеты: куда можно улететь

Ольга Фандорина
Карантин, Путешествия, Авиаперелеты, карантин в Украине, Международные авиаперелеты
Аэропорт, туристы, самолет, авиаперелеты. Фото: pixabay.com
Аэропорт, туристы, самолет, авиаперелеты. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине уже возобновлены внутренние авиаперелеты, международные авиарейсы в Украине возобновились с понедельника, 15 июня. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в соцсети.

Киевский международный аэропорт Борисполь 15 июня намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

Компания Международные авиалинии Украины намерена выполнить рейсы в Кишинев, в Остенде (Бельгия), в Амстердам и Вильнюс (Литва).

В Минск планируют лететь самолеты авиакомпаний Belavia и Etihad Airways. Авиакомпания Air India выполнит рейс в Ахмедабад (Индия), Flydubai - в Дубай, Israir - в Тель-Авив.

В Амстердам отправятся самолеты компаний KLM/Air France и Delta Air Lines. Также 15 июня ожидается прибытие трех рейсов из Амстердама, трех рейсов из Минска, Дели, Дубая, Остенде, Тель-Авива.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин разрешил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15 июня.

Тем временем, правительство открыло пункты пропуска в украинских аэропортах и разрешило въезд для иностранцев, хотя и не для всех.

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