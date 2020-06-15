МЗС застерігає від поїздок за кордон без необхідності

Хоча з 15 червня Україна відкрила аеропорти, Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок за кордон без необхідності.

Про це сказано в повідомленні на сайті Мзс, передають Українські Новини.

"У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі та зростанням кількості нових випадків захворювання МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі України без крайньої необхідності", — сказано в ньому.

Якщо подорож вже заплановано або навіть сплачено МЗС просить переконатися, що її насправді можливо здійснити.

Зокрема, зовнішньополітичне відомство закликає постійно перебувати на зв'язку з туристичним оператором та авіакомпанією, оскільки ситуація з коронавірусом у країнах змінюється, від чого можуть змінюватися і правила карантину.

Найбільш повну і актуальну інформацію про обмеження МЗС рекомендує запитувати у посольства іноземної держави та посольства України в ньому.

Також МЗС закликає переконатися в тому, що умови страхового полісу покриють втрати, які можуть виникнути у разі зараження коронавірусом.

Крім того, зовнішньополітичне відомство рекомендує подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації, наприклад скасування зворотних рейсів і необхідності придбати нові квитки або вимушеного перебування в країні довше запланованих термінів.

При цьому МЗС рекомендує взяти з собою різні платіжні засоби: і картки, і готівку.

Як повідомляли Українські Новини, турфірми почали продавати путівки за кордон з липня.

При цьому Греція може відновити сполучення з Україною з 1 липня при одній умові.

МЗС констатує, що багато країн зобов'язують туристів проходити карантин навіть після відкриття кордонів.

Ми вже писали про те, які правила в'їзду до Греції після відновлення авіасполучення.