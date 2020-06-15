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15 червня 2020, понеділок, 17:53 9
Світ 2020-06-15T19:00:02+03:00
Українські Новини
МЗС застерігає від поїздок за кордон без необхідності

МЗС застерігає від поїздок за кордон без необхідності

Виолетта Чайковская
МЗС України, Міністерство закордонних справ, Відпочинок за кордоном, Виїзд за кордон, подорожі, Коронавірус, пом'якшення карантину
Карта подорожі. Фото: pixabay.com
Карта подорожі. Фото: pixabay.com

Хоча з 15 червня Україна відкрила аеропорти, Міністерство закордонних справ (МЗС) рекомендує українцям утриматися від поїздок за кордон без необхідності.

Про це сказано в повідомленні на сайті Мзс, передають Українські Новини.

"У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі та зростанням кількості нових випадків захворювання МЗС України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок за межі України без крайньої необхідності", — сказано в ньому.

Якщо подорож вже заплановано або навіть сплачено МЗС просить переконатися, що її насправді можливо здійснити.

Зокрема, зовнішньополітичне відомство закликає постійно перебувати на зв'язку з туристичним оператором та авіакомпанією, оскільки ситуація з коронавірусом у країнах змінюється, від чого можуть змінюватися і правила карантину.

Найбільш повну і актуальну інформацію про обмеження МЗС рекомендує запитувати у посольства іноземної держави та посольства України в ньому.

Також МЗС закликає переконатися в тому, що умови страхового полісу покриють втрати, які можуть виникнути у разі зараження коронавірусом.

Крім того, зовнішньополітичне відомство рекомендує подбати про наявність додаткових коштів на випадок надзвичайної ситуації, наприклад скасування зворотних рейсів і необхідності придбати нові квитки або вимушеного перебування в країні довше запланованих термінів.

При цьому МЗС рекомендує взяти з собою різні платіжні засоби: і картки, і готівку.

Як повідомляли Українські Новини, турфірми почали продавати путівки за кордон з липня.

При цьому Греція може відновити сполучення з Україною з 1 липня при одній умові.

МЗС констатує, що багато країн зобов'язують туристів проходити карантин навіть після відкриття кордонів.

Ми вже писали про те, які правила в'їзду до Греції після відновлення авіасполучення.

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