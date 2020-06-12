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12 июня 2020, пятница, 18:55 24
Европа 2020-06-12T19:15:01+03:00
Українські Новини
Из всех стран ЕС только две не прошли пик эпидемии коронавируса

Из всех стран ЕС только две не прошли пик эпидемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Польша, Евросоюз, Швеция, Европа, коронавирус в Европе, Пик эпидемии
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Эпидемия коронавируса в мире постепенно идет на спад. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла о том, что вся Европа пережила пик пандемии, а также призвала страны Евросоюза открыть границы до конца июня. Тем временем, единственными государствами, которые еще не прошли пик эпидемии на территории ЕС остаются Польша и Швеция. Об этом говорится в отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, сообщает EuroNews.

"Первоначальная волна эпидемии прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", — говорится в сообщении.

Согласно отчету, в двух странах, в Польше и в Швеции, число случаев в 14-дневном выражении все время растет. В ситуации со Швецией больше количество заболевших частично объясняют увеличением тестирования.

По состоянию на 12 июня, количество заболевших коронавирусом в Польше превысило 28 тысяч, в стране умерли 1 222 человека. В Швеции сейчас больше 48 тысяч заболевших. Умерли 4 814 человек.

Как сообщали Українські Новини, Швеция стала одной из "бунтующих" стран, которая решила не вводить режим самоизоляции, после чего главный эпидемиолог страны признал это ошибкой властей. 

Тем временем, в Польше задумываются над тем, чтобы вернуть карантин, поскольку там наблюдают прирост новых случаев коронавируса. 

Также благодаря жесткому карантину в Европе удалось сохранить жизни более, чем 3 млн человек. 

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