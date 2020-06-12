Из всех стран ЕС только две не прошли пик эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в мире постепенно идет на спад. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла о том, что вся Европа пережила пик пандемии, а также призвала страны Евросоюза открыть границы до конца июня. Тем временем, единственными государствами, которые еще не прошли пик эпидемии на территории ЕС остаются Польша и Швеция. Об этом говорится в отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, сообщает EuroNews.

"Первоначальная волна эпидемии прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции", — говорится в сообщении.

Согласно отчету, в двух странах, в Польше и в Швеции, число случаев в 14-дневном выражении все время растет. В ситуации со Швецией больше количество заболевших частично объясняют увеличением тестирования.

По состоянию на 12 июня, количество заболевших коронавирусом в Польше превысило 28 тысяч, в стране умерли 1 222 человека. В Швеции сейчас больше 48 тысяч заболевших. Умерли 4 814 человек.

Как сообщали Українські Новини, Швеция стала одной из "бунтующих" стран, которая решила не вводить режим самоизоляции, после чего главный эпидемиолог страны признал это ошибкой властей.

Тем временем, в Польше задумываются над тем, чтобы вернуть карантин, поскольку там наблюдают прирост новых случаев коронавируса.

Также благодаря жесткому карантину в Европе удалось сохранить жизни более, чем 3 млн человек.