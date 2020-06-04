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  • Швеция "раскаивается" в том, что не ввела жесткий карантин вовремя, – главный эпидемиолог
04 июня 2020, четверг, 20:46 246
Европа 2020-06-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
Швеция "раскаивается" в том, что не ввела жесткий карантин вовремя, – главный эпидемиолог

Швеция "раскаивается" в том, что не ввела жесткий карантин вовремя, – главный эпидемиолог

Елизавета Кесельман
Швеция, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Швеции, введение карантина
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Главный эпидемиолог Швеции, которая стала одной из немногих стран, решивших не вводить режим самоизоляции, Андерс Тенгел заявил о том, что решение страны не вводить жесткие карантинные меры стало причиной распространения болезни. Об этом сообщает "Сніданок з 1+1". 

По мнению эпидемиолога, отказываться от жесткого карантина не стоило. Мягкий карантин не оправдал себя и привел к огромному количеству смертей.

Единственные ограничения, которые действовали в Швеции - это масочный режим, социальная дистанция и запрет на собрания более 50 человек. Сейчас в стране более 40 тысяч больных. И почти 4,5 тысячи умерших. Из-за таких потерь премьер-министр Швеции инициировал расследование. Власть хочет знать, насколько адекватной была реакция страны на пандемию.

Отмечается также, что на данный момент, кроме человеческих жертв, Швеции угрожает еще и экономическая и политическая изоляции в Евросоюзе.

Как сообщали Українські Новини, с 8 июня Швеция откроет границы для фермеров и садоводов. 

Тем временем, в Украине согласно статистике Министерства Здравоохранения, по данным на 3 июня новых случаев коронавируса COVID-19 в Украине увеличилось на 588 до 25 411, количество умерших от заболевания увеличилось на 12 человек до 747.

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