Практически вся Европа пережила пик пандемии коронавируса, – центр контроля заболеваний

По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились 2,7 млн человек. Постепенно уровень заболеваемости начинает спадать. Как заявили в Европейском центре о контролю и профилактике заболеваний, пандемия коронавируса ослабилась в 20 странах Евросоюза. Об этом передает Politico.

Как передает ведомство, карантинные мер, предпринятые практически в каждой стране, уменьшили скорость распространения вируса.

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза/Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что слишком быстрая отмена карантинных мер, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ сравнивает снятие карантина с недолеченной болезнью и призывает страны не отменять его преждевременно.

Тем временем, некоторые страны Европы начали ослаблять карантинные меры.