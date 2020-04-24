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24 апреля 2020, пятница, 12:45 725
Европа 2020-04-24T12:46:05+03:00
Українські Новини
Практически вся Европа пережила пик пандемии коронавируса, – центр контроля заболеваний

Практически вся Европа пережила пик пандемии коронавируса, – центр контроля заболеваний

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Европа, коронавирус в Европе, Пик коронавируса
Евросоюз. Европа. Фото: csamir.com
Евросоюз. Европа. Фото: csamir.com

По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились 2,7 млн человек. Постепенно уровень заболеваемости начинает спадать. Как заявили в Европейском центре о контролю и профилактике заболеваний, пандемия коронавируса ослабилась в 20 странах Евросоюза. Об этом передает Politico. 

Как передает ведомство, карантинные мер, предпринятые практически в каждой стране, уменьшили скорость распространения вируса.

"Похоже, что в 20 странах Евросоюза/Европейской экономической зоны первая волна передачи прошла свой пик с уменьшением числа новых зарегистрированных случаев", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что слишком быстрая отмена карантинных мер, без надлежащего мониторинга и укрепления системы здравоохранения, может привести к внезапному восстановлению устойчивой передачи инфекции.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ сравнивает снятие карантина с недолеченной болезнью и призывает страны не отменять его преждевременно.

Тем временем, некоторые страны Европы начали ослаблять карантинные меры. 

 

 

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