В Польше фиксируют новую вспышку коронавируса: за выходные более тысячи случаев

В Польше, где ранее заявили о том, что не будут открывать границы, пока эпидемия коронавируса не уйдет окончательно, заявили о новых вспышках инфекции COVID-19 за минувшие выходные. Об этом сообщает TVN24.

Как передает ведомство, за выходные зарегистрировано 1151 новых случаев заражение коронавирусом, в тому числе рекордное количество за один день за последние два месяца.

Отмечается, что в субботу, 6 июня, было зарегистрировано 756 случаев – это наибольшее количество с начала ведения статистики. В воскресенье, 7 июня, Министерство здравоохранения сообщило о 575 случаях заражения.

Ежедневное увеличение более чем на 500 случаев было отмечено в Польше четыре раза с 1 апреля: кроме двух упомянутых дней еще 19 апреля их было 545, а 12 мая - 556.

В понедельник утром Министерство здравоохранения сообщило о 219 новых лабораторно подтвержденных случаях коронавируса в Польше и смерти четырех человек.

Как сообщали Українські Новини, Польша в конце мая разрешила ходить без масок и проводить концерты под открытым небом.

Кроме того, Польша упростила въезд заробитчанам на период карантина.