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30 апреля 2020, четверг, 18:27 292
Европа 2020-04-30T18:28:34+03:00
Українські Новини
Швеция считает, что самоизоляция из-за коронавируса приведет к насилию и депрессии

Швеция считает, что самоизоляция из-за коронавируса приведет к насилию и депрессии

Елизавета Кесельман
Швеция, Карантин, Борьба с коронавирусом, Коронавирус в Швеции, самоизоляция
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay
Стокгольм, Швеция.Фото: pixabay

Правительство Швеции, где ранее из-за нарушения карантина начали закрывать бары и рестораны, заявили, что самоизоляция является угрозой для здоровья людей. Об этом передает Politico.

Швеция стала одной из немногих стран, которая решила не вводить обязательный режим самоизоляции на карантине. По словам министра иностранных дел Анн Линде, такие меры могут привести к депрессии, а также риску насилия в семье: 

"Если вы заперты внутри, существует риск депрессии, насилия в семье, злоупотребления алкоголем", - сказала Линде.

При этом в случае необходимости в Швеции готовы усилить ограничительные меры, в частности, закрыть все учебные заведения.

Несмотря на столь лояльные ограничения в Швеции зафиксировано в 11 раз больше смертей от коронавируса, чем в Норвегии, где в 2 раза меньше население.

По данным ведомства, в Швеции выявлено более 20 тысяч случаев коронавируса, из них более 2,4 тысяч - летальные.

В Швеции не запрещены прогулки, а также внутренние поездки. Также разрешена работа ресторанов и большинства школ с соблюдением ограничения скопления людей.

Как сообщали Українські Новини, мэр одного из городов США приказал правоохранителям наказывать всех тех, кто посещает бары во время карантина, после чего там нашли его жену. 

Кроме того, в Таджикистане зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. 

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