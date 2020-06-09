Жесткий карантин в Европе смог спасти жизни более 3 млн жителей, – исследование

Введенный на фоне пандемии коронавируса карантин в Европе помог сохранить жизни более трех миллионов людей. Об этом заявила команда ученых Имперского колледжа Лондона, передает ВВС.

Как передает ведомство, команда провела исследования последствий от карантина в мае в 11 странах Европы, таких как: Австрия, Швейцария, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Испания, Норвегия, Дания и Великобритания, а также смоделировала развитие ситуации в условиях, если бы карантина не вводился.

Согласно результатам исследования, без введения карантина в этих странах от коронавируса умерли бы в общей сложности 3,2 миллиона человек.

Так, в Италии количество погибших от коронавируса могло бы превысить полмиллиона - 630 тыс. умерших, Франции - 690 тыс., Великобритании - 470 тыс.

Общее количество погибших в исследуемых странах на эту дату составила 130 тыс. человек - в десятки раз меньше. Таким образом, карантин спас около 3,1 миллиона жизней.

Ученые также предупреждают, что заразилась за это время совсем незначительная часть населения - около 4% - потому только ограничения начнут ослабляться и мобильность снова возрастет, количество новых больных также начнет расти.

"Утверждение о том, что все это закончится, можно смело отбрасывать. Мы только в начале пандемии", - отмечает доктор Флаксман.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе призвали открыть внутренние границы до конца июня.

Тем временем, в Украине количество новых случаев коронавируса падает пятый день подряд.