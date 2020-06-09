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  • В Польше намерены вернуть карантин на фоне новых вспышек коронавируса
09 июня 2020, вторник, 12:18 429
Европа 2020-06-09T12:18:45+03:00
Українські Новини
В Польше намерены вернуть карантин на фоне новых вспышек коронавируса

В Польше намерены вернуть карантин на фоне новых вспышек коронавируса

Елизавета Кесельман
Польша, Карантин, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Польше, открытие границ
Польша. Фото: pixabay
Польша. Фото: pixabay

За последние выходные в Польше зафиксировали новые вспышки коронавируса. На фоне прироста новых случаев в стране рассматривают возвращение карантина. Об этом заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает RMF24.

Как передает ведомство, несмотря на предположении о восстановлении карантина, закрывать полностью страну власти не намерены. 

В частности, Лукаш Шумовский пояснил, что рекордный рост количества больных в Польше в последние дни обусловлен прежде всего массовым скринингом работников шахт, где обнаружили вспышки коронавируса.

"У меня сложилось впечатление, что поляки уже совсем забыли о том, что у нас продолжается эпидемия... Ограничения всегда можно вернуть, и, конечно, мы рассматриваем такой сценарий. Но невозможно вернуться к полному локдауну, потому что люди, больные онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями начнут умирать. Последствия для экономики тоже стали бы смертельными", - отметил министр.

Несмотря на это, представитель властей считает, что эпидемия постепенно сбавляет обороты:

"Думаю, эпидемия постепенно пойдет на спад. У нас много воеводств, где не зарегистрировано ни одного случая", - отметил министр.

Как сообщали Українські Новини, ранее Польша заявила, что не будет открывать границы в ближайшее время, пока страна не окажется "в безопасности" от коронавируса. 

Тем временем, с сегодняшнего дня Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение. 

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