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  • Зеленский поругался с Богданом, Вакарчук уходит из Рады, Стерненко предъявили обвинение в убийстве
12 июня 2020, пятница, 06:55 912
Политика 2020-06-12T07:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленский поругался с Богданом, Вакарчук уходит из Рады, Стерненко предъявили обвинение в убийстве

Зеленский поругался с Богданом, Вакарчук уходит из Рады, Стерненко предъявили обвинение в убийстве

Денис Иванеско
Кабмин, Верховная Рада, Пробки, Погода, Прогноз, Сергей Стерненко, Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Денис Шмыгаль, Главное за день

Зеленский публично поругался с уволенным им еще в феврале Андреем Богданом, первым главой офиса президента. Объясняя кадровую отставку Зеленский сказал, что Богдан "показывал свою власть где не надо", мол, что он "второй человек в стране". Богдан за словом в карман не полез и тут же ответил Зеленскому: "вы превратили абсолютную власть в посмешище".


Премьер Шмыгаль празднует 100 дней своего Кабмина. Большая часть которых попала на карантин. Есть что праздновать) Его предшественник Гончарук пробыл у руля правительства лишь 188 дней. В рамках праздничных мероприятий Шмыгаль провел закрытую пресс-конференцию, куда пригласил одному ему понятных журналистов. Кроме самопохвалы премьер пригрозил отменить намеченные на осень местные выборы, если вирус пойдет в рост. 

Вы будете смеяться, но Вакарчук уходит из Рады. Второй раз. Первый раз в 2007 он выдержал год работы в парламенте, перед тем как сдать мандат. В этот раз и года не вытерпел. В связи с этим фейсбук заполнился шуточками "сдался без боя".

Рейтинг его партии стабильно падает. Он не только не набирает проходной барьер, а вдвое ниже, чем у партий Шария и Смешко, которые не пробились в парламент в прошлый раз.
Победу над Вакарчуком особо активно празднует Портнов, который разоблачил певца-политика в неуплате налогов с концертов и выступлениях на вечеринках русских олигархов.

СБУ наконец нашла в себе силы сообщить о подозрении в умышленном убийстве Сергею Стерненко. 2 года назад он превысил самооборону и зарезал человека в Одессе. СБУ сделала инфографику, чтоб объяснить когда именно самооборона стала умышленным убийством. Сначала на Стерненко напали двое. Он ранил их своим ножом. Они кинулись в рассыпную. Стерненко погнался за одним их них, догнал через 100 метров и убил ударом ножа в сердце. Прокуратура просит домашний арест.

Пробки в Киеве стали начинаться раньше и тянуться  дольше, чем было до карантина. Город занял 12 место в мире по продолжительности пробок. А что вы хотели? Окружной нет, Кличко не открыл ни одной станции метро за 6 лет и не построил ни одной новой развязки.

Разворот на Житомирской трассе не успели сделать к Евро 2012. Так теперь обещают лишь к 2022. К 10-летию чемпионата)
 
Компенсацию морального ущерба в Раде хотят заменить "на боль и сожаление". Мол, мораль - советское понятие и нечего ее защищать, поясняют депутаты. Как это поможет получать большую компенсацию жертвам чужих ошибок – непонятно. Выдающаяся никому не нужная реформа.

До воскресенья дождей не обещают, но и они жару сильно не собьют – будет +27-28.

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Больше новостей о: Кабмин Верховная Рада Пробки Погода Прогноз Сергей Стерненко Святослав Вакарчук Владимир Зеленский Андрей Богдан Денис Шмыгаль Главное за день

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