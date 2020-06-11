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11 июня 2020, четверг, 15:51 89
Выборы 2020-06-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
Выборы отменят, если осенью будет новый карантин из-за коронавируса, — Шмыгаль

Выборы отменят, если осенью будет новый карантин из-за коронавируса, — Шмыгаль

Кира Молчанова
Выборы, Денис Шмыгаль, карантин в Украине, Местные выборы-2020
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции канала
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции канала "Рада"

Шмыгаль допускает отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, передают Українськi Новини.

"Мы планируем проведение выборов. Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом, "коронакризисом", если в Украине будут основания для ввода тотального карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что правительство все-таки надеется, что сможет эффективно управлять адаптивным карантином и сможет провести местные выборы.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила голосование на грядущих местных выборах по месту фактического проживания, а не регистрации.

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