подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 июня 2020, четверг, 13:01 139 Дополнено
Верховная Рада и партии 2020-06-11T13:35:13+03:00
Українські Новини
Вакарчук уходит из Рады. Второй раз

Вакарчук уходит из Рады. Второй раз

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Голос, Святослав Вакарчук
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который с 20 мая прогуливает работу в Раде, 11 июня объявит об уходе из парламента. Об это LB.ua рассказали источники в партии "Голос".

Сообщается, что соответствующее заявление он сделает сегодня, 11 июня, на брифинге в Мариинском парке. 

При этом ожидается, что присутствие в составе партии "Голос" Вакарчук сохранит.

По словам источников, это решение было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Но депутаты называли это "рабочим дискуссиями". Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии "Голос", Вакарчук, по словам депутатом, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни.

"Он всячески подчеркивал, что является обычным членом команды и это - новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия", - сказал источник. 

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов: "часть наших полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование и позиции Славы этому препятствуют".

(Новость дополнена подробностями)

Вакарчук на брифинге заявил журналистам, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента. 

Напомним, Вакарчук уже второй раз покидает парламент. В прошлый раз он был депутатом от проющенковского блока "Наша Украина-Народная самооборона" в 2007-2008 годах. Тогда он проработал депутатом чуть более года. Во второй заход в парламент Вакарчук не продержался и года.

Вакарчук прогуливает работу в Раде с 20 мая. 

Кроме того, по данным соцопроса, по рейтингу "Партия Шария" обогнала партию Вакарчука

Больше новостей о: Верховная Рада Голос Святослав Вакарчук

Вакарчук уходит из Рады. Второй раз
Венедиктова еще думает о мере пресечения для Порошенко
Новости
Кабмин выделил Фонду соцстрахования на выплаты по безработице 3 млрд гривен 13:29
Впервые в истории Генассамблею ООН проведут в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса 13:28
Минимум 15 автомобилей: кортеж Зеленского в Чернигове попал на видео 13:25
Вакарчук. Скриншот: онлайн-трансляция
Вы со своим г*ном со мной, — Вакарчук призвал своих ненавистников идти за ним 13:24
Кличко отдал землю Института химии возле Майдана партнеру Котвицкого и Тимошенко, – СМИ 13:22
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Самый дорогой кофе в моей жизни, — Ляшко прокомментировал админпротокол за нарушение карантина 10:11
больше новостей
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
В Бердянске в море унесло мужчину и троих детей на надувном матрасе 11:18
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия 07:30
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состава Набсовета "Укрнафты" 18:37
больше новостей
В Украине увеличилось количество областей, не готовых к смягчению карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok