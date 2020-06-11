Вакарчук уходит из Рады. Второй раз

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, который с 20 мая прогуливает работу в Раде, 11 июня объявит об уходе из парламента. Об это LB.ua рассказали источники в партии "Голос".

Сообщается, что соответствующее заявление он сделает сегодня, 11 июня, на брифинге в Мариинском парке.

При этом ожидается, что присутствие в составе партии "Голос" Вакарчук сохранит.

По словам источников, это решение было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра. Но депутаты называли это "рабочим дискуссиями". Сам Вакарчук в это время находился во Львове, с матерью.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии "Голос", Вакарчук, по словам депутатом, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни.



"Он всячески подчеркивал, что является обычным членом команды и это - новация. Но, как мы видим, у такого подхода есть и негативные последствия", - сказал источник.

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов: "часть наших полагают, что "Голосу" необходимо более жесткое позиционирование и позиции Славы этому препятствуют".



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Вакарчук на брифинге заявил журналистам, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента.



Напомним, Вакарчук уже второй раз покидает парламент. В прошлый раз он был депутатом от проющенковского блока "Наша Украина-Народная самооборона" в 2007-2008 годах. Тогда он проработал депутатом чуть более года. Во второй заход в парламент Вакарчук не продержался и года.

Вакарчук прогуливает работу в Раде с 20 мая.

Кроме того, по данным соцопроса, по рейтингу "Партия Шария" обогнала партию Вакарчука.