Жара до +35, местами дожди и шквалы. Синоптик рассказала, когда ослабнет температура

В четверг, 11 июня, в Украине будет жара до +35 градусов, немного свежее будет на западе Украины, там пройдут дожди и грозы. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Сообщается, что на западе будут осадки, возможны ливни и шквалы. "Еще один островок неустойчивой погоды - циклончик Octavia над Черным морем. Он позакидае дождей немного на Турцию, немного к нам, в Крым", - написала синоптик. На остальной территории Украины - область повышенного атмосферного давления, сухая ясная погода. Жара 11-го июня в Украине будет доминировать, днем +29 +35 градусов, на Западе свежее, +24 +28 градусов. В ночные часы ожидается +17 +22 градуса, в западных областях +13 +18 градусов. Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный. В Киеве в четверг +31 +33 градуса, без осадков. Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха. Погода 11 июня. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Кроме того, глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче.