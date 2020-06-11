подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Жара до +35, местами дожди и шквалы. Синоптик рассказала, когда ослабнет температура
11 июня 2020, четверг, 05:50 18 Карта
Lifestyle 2020-06-11T05:50:01+03:00
Українські Новини
Жара до +35, местами дожди и шквалы. Синоптик рассказала, когда ослабнет температура

Жара до +35, местами дожди и шквалы. Синоптик рассказала, когда ослабнет температура

Валерия Драгомирова
Дожди, Ливни, Жара, тепло, погода летом, Погода в июне-2020, Погода летом-2020
Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В четверг, 11 июня, в Украине будет жара до +35 градусов, немного свежее будет на западе Украины, там пройдут дожди и грозы.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. 

Сообщается, что на западе будут осадки, возможны ливни и шквалы. 

"Еще один островок неустойчивой погоды - циклончик Octavia над Черным морем. Он позакидае дождей немного на Турцию, немного к нам, в Крым", - написала синоптик.  

На остальной территории Украины - область повышенного атмосферного давления, сухая ясная погода.

Жара 11-го июня в Украине будет доминировать, днем +29 +35 градусов, на Западе свежее, +24 +28 градусов. В ночные часы ожидается +17 +22 градуса, в западных областях +13 +18 градусов.

Ветер в Украине восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве в четверг +31 +33 градуса, без осадков.

Ослабление жары и увеличение дождей - ориентировочно в ближайшие выходные, 13-14 июня. Восточная часть Украины будет оставаться все еще с очень высокой температурой воздуха.

Погода 11 июня. Карта: УкргидрометцентрПогода 11 июня. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Кроме того, глобальное потепление сделает лето длиннее, а зимы короче. 


Больше новостей о: Дожди Ливни Жара тепло погода летом Погода в июне-2020 Погода летом-2020

Грозы, град и шквалы. Спасатели предупредили о неп...
Коронавирус не хочет отступать. Одессу "смывает"...
Жара убивает "корону",  Венедиктова готова подписа...
В понедельник в Украину придет жара до +30 градусо...
Требовал повторно сообщить о подозрении: после "побега" из ГБР Порошенко ворвался к Венедиктовой
Членам семей Небесной сотни повысят пенсии
Новости
С 1 июля в Украине поднимут прожиточный минимум. На сколько "разбогатеют" украинцы 06:00
Отпуск за свой счет во время карантина: что нужно об этом знать 05:30
Меморандум с МВФ. Что будет с пенсионным возрастом в Украине 05:15
Доллар продолжает падать. Курс валют на 11 июня 05:00
Ирина Венедиктова. Скриншот видео
Требовал повторно сообщить о подозрении: после "побега" из ГБР Порошенко ворвался к Венедиктовой 23:56
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 12:20 Инфографика
больше новостей
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
больше новостей
Депутат от Порошенко хочет сделать "грязные атомные бомбы" и привести их в боевую готовность в Будапеште
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok