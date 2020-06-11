СБУ сообщила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве

Служба безопасности Украины сообщила бывшему руководителю отделения "Правого сектора" в Одессе Сергею Стерненко о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом он написал в Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия", - написал он.

Стерненко считает, что не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим.

Также он добавил, что нож, которым он смертельно ранил своего нападающего, не является холодным оружием, и это установило несколько экспертиз.

Как сообщали Українськi Новини, защита Стерненко допускает его задержание СБУ в четверг, 11 июня.



Ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что прокуроры 20 раз прогуляли суды по обвинению Стерненко в сбыте наркотиков и разбое.



Кроме того, в СМИ появились подробности похищения человека активистом Стерненко. Дело касалось похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области, руководителя общественной организации Сергея Щербича.