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11 июня 2020, четверг, 16:35 567
Общество 2020-06-11T16:36:19+03:00
Українські Новини
Еще не вечер, а Киев не вылезает из заторов

Еще не вечер, а Киев не вылезает из заторов

Кира Молчанова
Киев, Пробки, заторы, Пробки в Киеве
Машины. Пробки. Автомобиль. Фото: Pixabay
Машины. Пробки. Автомобиль. Фото: Pixabay

Сегодня утром Киев уже стоял в пробках и плелся в тянучках, но не успел закончиться рабочий день, как столица снова застряла в заторах: замедленно движение на Набережном шоссе, дорожные работы тормозят Северный мост, да и большая часть карты киевских дорог покрашена красным.

Особенно сильные пробки сейчас в столице на Набережном шоссе на участке от моста на Гидропарк до Набережно-Луговой улицы. По проспекту Степана Бандеры сложно проехать из-за сразу нескольких аварий и дорожных работ, которые ведут при въезде на Северный мост.

Сильная тянучка на проспекте Победы между станциями метро Берестейская и Шулявская. В районе одноименного путепровода – две аварии. В районе цирка тоже ДТП, но проехать по проспекту Победы в том районе можно.

Затруднено движение в районе Бесарабского рынка, а на улицу Бассейную лучше вообще не сворачивать. На бульваре Дружбы Народов в направлении моста Патона – сложная ситуация, которая еще больше усложняется из-за пробки при въезде на мост, если ехать на левый берег.

Пробки в Киеве днем 11 июняПробки в Киеве днем 11 июня

Как сообщали Українські Новини, Киев с начала 2020 года поднялся с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом. Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения, и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика).

После длинных выходных Киев утром сковали многочисленные пробки. Они становятся традиционными для столицы.

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