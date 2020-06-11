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11 июня 2020, четверг, 14:00 108
Верховная Рада и партии 2020-06-11T14:30:03+03:00
Українські Новини
Так будет с каждым морализаторствующим "героем революции", – Портнов об отставке Вакарчука

Так будет с каждым морализаторствующим "героем революции", – Портнов об отставке Вакарчука

Павел Твердохлиб
Голос, Андрей Портнов, Святослав Вакарчук
Андрей Портнов. Фото: 112.ua
Андрей Портнов. Фото: 112.ua

Юрист Андрей Портнов, комментируя сегодняшнее заявление депутата Верховной Рады Украины от партии "Голос" Святослава Вакарчука о досрочном сложении им полномочий народного депутата, заявил, что "так будет с каждым морализаторствующим и поучающим всех нравственности героем революции".

Об этом юрист сообщил в своем Telegram-канале.

"После серии наших разоблачений о неуплате налогов на нужды медицины, армии и образования, финансовых махинаций в офшорах, подделки отчетности и налоговых документов, фальсификации международных контрактов, сокрытия доходов от концертов и корпоративов, незаконных расчетов наличными деньгами, отмывания нелегальных доходов и выступлениях на российских вечерниках в острую фазу войны и день Иловайской трагедии, Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий.

Это один из примеров жестких и конкретных учебно-воспитательных мероприятий. И так будет с каждым морализаторствующим и поучающим всех нравственности героем революции", - написал Портнов.

Уточним, Вакарчук на брифинге заявил журналистам, что решил досрочно сложить полномочия депутата парламента.

Также Вакарчук прогуливает работу в Раде с 20 мая. В 2019 году Вакарчук прогулял 37% заседаний Рады, а именно с 29 августа по 25 октября 2019 года.

Напомним, в 2008 году Рада уже досрочно прекращала полномочия депутата от фракции Блока "Наша Украина - Народная Самооборона" музыканта Вакарчука.

Как сообщали Українські Новини, 13 марта юрист Андрей Портнов сообщил, что против Вакарчука открыто уголовное производство из-за уклонения от уплаты налогов.

Ранее скандал вокруг Вакарчука разгорелся после того, как Портнов обнародовал документы, подтверждающие, что на тот момент еще председатель партии "Голос" скрывал доходы от заграничных концертов с помощью офшорных компаний и швейцарского банка

Как сообщали СМИ, Вакарчук задекларировал 13 млн гривен гонорара от концертов "Океан Эльзы".

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