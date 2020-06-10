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  • Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности"
10 июня 2020, среда, 12:04 786
Общество 2020-06-10T12:04:54+03:00
Українські Новини
Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности"

Киев стал 12-м в мировом рейтинге пробок и приблизился к чемпионству по их демографической "странности"

Анна Рудык
Рейтинг, Пробки, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве
Пробки в Киеве

Киев с начала 2020 года поднялся с 13 на 12 место в рейтинге транспортных пробок от мирового сервиса ТомТом. Столица Украины стала третьим городом Европы по сложности передвижения, и расположилась между имеющими более 8 млн населения Бангкоком (Таиланд) и Мехико (Мексика).

При этом, возглавляемый экс-чемпионом мира по боксу Виталием Кличко город фактически добился мирового чемпионства по необъяснимости пробок демографическим фактором – он имеет наименьшие показатели в комбинации численность населения/плотность/размер агломерации.

В топ-15 рейтинга доминируют города с населением более 7-8 миллионов. А более мелкие населенные пункты имеют один или более демографических факторов из арсенала "гигантов". Так, идущая второй филлипинская Манила при собственном населении 1,8 млн располагает агломерацией в 20,7 миллионов человек. Плотность ее населения составляет 7200 чел на км, как и у занимающего 5 строчку рейтинга Пуне (Индия). У идущего 14-м Бухареста (Румыния) – 7900 чел/км, у 15-го Ресифе (Бразилия) – 7500 чел/км. Это объясняется малой территорией указанных городов – 38 кв км Манила, 228 кв км Бухарест и 218 кв км Ресифе.

Рейтинг транспортных пробок. Скриншот: ТомТомРейтинг транспортных пробок. Скриншот: ТомТом

Население Киева составляет 2,9 млн человек, проживающих на площади 848 кв километров. Плотность населения по разным оценкам составляет от 3535 до 4280 чел/км, уступая только Стамбулу, населенному 15,6 млн жителей. Население Киевской агломерации насчитывает 4,3 млн человек, расположившихся на территории 13534 кв километров.

Лидером мирового рейтинга в июне 2020 стал индийский Бангалор, на втором месте – филлипинская Манила, на третьем – колумбийская Богота, следом за которой идет индийский Мумбаи. 

В топ-100 мирового рейтинга также вошли еще три украинских города. На 18 месте рейтинга расположилась Одесса, на 29-м – Харьков и на 47 – Днипро.

Как сообщали Українські Новини, после длинных выходных Киев утром сковали многочисленные пробки.

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