Это "советское" определение. В Украине могут заменить "моральный ущерб" на возмещение вреда "за боль и сожаление"

Это "советское" определение. В Украине могут заменить "моральный ущерб" на возмещение вреда "за боль и сожален

14 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести возмещение вреда за "боль и сожаление", в то время, как Владимир Зеленский предлагает Раде принять законопроект о всеукраинском референдуме.

Об этом говорится в законопроект № 3605, зарегистрированном в Раде 5 июня, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается заменить в защите гражданских прав и интересов судов возмещение вреда за моральный (нематериальный) вред на соответствующую формулировку.

Также согласно документу, вред, причиненный лицу, должен будет определяться не как причинение морального вреда, а как вред из-за боли и сожаления.

Предлагается внести соответствующие изменения касательно возмещения вреда в Гражданский кодекс и его процессуальный кодекс, Хозяйственный кодекс и в Кодекс законов о труде.

В пояснительной записке отмечается, что на данный момент используется "советское" определение в сфере возмещения морального вреда, поэтому авторами законопроекта предлагается изменить подход к определению морального вреда с учетом законодательства стран Европейского Союза, где вред, причиненный лицу, определяется не как причинение морального вреда, а вреда из-за боли и сожаления.

Как сообщали Українськi Новини, 29 января защита бывшего Президента Петра Порошенко подала 14 исков в Верховный Суд о возмещении морального ущерба.