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02 июня 2020, вторник, 18:45 40
Общество 2020-06-02T19:15:01+03:00
Українські Новини
Какие массажи разрешены в Киеве: объяснение мэрии столицы

Какие массажи разрешены в Киеве: объяснение мэрии столицы

Ольга Фандорина
Здоровье, Карантин, Массаж, Адаптивный карантин
Массаж. Терапия. Гороскоп здоровья. Фото: pixabay
Массаж. Терапия. Гороскоп здоровья. Фото: pixabay

Советник мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Владимир Бондаренко заявляет, что в Киеве разрешены исключительно медицинский и спортивный массажи из-за адаптивного карантина.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"У нас по состоянию на сегодня, согласно нашему распоряжению, ограничена работа бань, СПА-салонов, кабинетов массажа, кроме медицинского, тату-салонов и другого... Медицинский массаж, если есть медицинские показания, спортивный массаж - разрешены",- сказал он.

Бондаренко отметил, что данное распоряжение было принято 29 мая.

Как сообщали Українські Новини, Киев с понедельника, 1 июня, открыл детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Также ранее сообщалось, что спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня.

Зато спортклубы снизят цены и введут различные акции после карантина.

Киев откроет спортзалы, но не бассейны с 1 июня. При этом коронавирус через бассейн не передается

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