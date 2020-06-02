Какие массажи разрешены в Киеве: объяснение мэрии столицы

Советник мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Владимир Бондаренко заявляет, что в Киеве разрешены исключительно медицинский и спортивный массажи из-за адаптивного карантина.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"У нас по состоянию на сегодня, согласно нашему распоряжению, ограничена работа бань, СПА-салонов, кабинетов массажа, кроме медицинского, тату-салонов и другого... Медицинский массаж, если есть медицинские показания, спортивный массаж - разрешены",- сказал он.

Бондаренко отметил, что данное распоряжение было принято 29 мая.

Как сообщали Українські Новини, Киев с понедельника, 1 июня, открыл детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Также ранее сообщалось, что спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня.

Зато спортклубы снизят цены и введут различные акции после карантина.

Киев откроет спортзалы, но не бассейны с 1 июня. При этом коронавирус через бассейн не передается.