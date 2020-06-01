В Киеве с сегодняшнего дня открыли детсады, фитнес-центры и ДЮСШ

В то время, как в Киеве количество новых случаев коронавируса начало падать, столица с понедельника открыла детские сады, отвечающие требованиям безопасной работы в период карантина, спорткомплексы, фитнес-центры и детско-юношеские спортивные школы.

Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня начали работу детские сады, которые выполнили регламент для безопасной работы, спорткомплексы, финтес-центры и ДЮСШ", - сообщил он.

Кличко не назвал количество детских садов, которые открылись.

Также он не озвучил количество спорткомплексов и фитнес-центров, которые возобновили работу.

Мэр напомнил, что с 30 мая открылись большие магазины, ТРЦ без развлекательных зон, гостиницы ( при этом хостелы пока не работают).

Как сообщали Українськi Новини, Украина с 1 июня переходит к 3-му этапу смягчения карантинных ограничений, однако решение о снятии определенных ограничений принимают региональные комиссии.

Тем временем пять областей и Киев не готовы перейти ко второму этапу ослабления карантина.