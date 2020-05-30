Цены в спортклубах снизятся после карантина, – Фитнес ассоциация

Глава организационного комитета независимого реестра сертифицированных тренеров Украинской фитнес ассоциации, фитнес-эксперт группы компаний "Интер Атлетика" Марина Токарева прогнозирует, что из-за карантина спортклубы снизят цены на свои услуги.

Об этом она сообщила в интервью Українським Новинам.

"Цены 100% будут ниже у всех, тут к гадалке не ходи! Потому что надо возвращать клиентов", – сказала она.

По ее словам, во время карантина клубы делали скидки 40-50%, некоторые и до 70%, а один из спортзалов даже предлагал купить абонемент на два года по цене годового.

"Но это не от большого ума владельцев и маркетологов. У нас и так цены занижены в большинстве залов, а могут стать даже ниже себестоимости. 4-8 тысяч гривен за посещение клуба три раза в неделю, то есть за 150 тренировок в год – это минимальная цена. Но сейчас она будет еще ниже. Заниматься сейчас будет недорого", – считает фитнес-эксперт.

По ее убеждению, часть фитнес-залов будут уменьшать стоимость клубных карт, некоторые будут давать в подарок персональные тренировки или включать в стоимость карты бесплатные занятия онлайн, рекомендации диетологов и тому подобное.

"Лето и так всегда сложное для фитнес-индустрии, а теперь еще будет борьба между клубами, ведь все хотят работать", – отметила Токарева.

Она пояснила, что как правило, спрос на фитнес-услуги, начиная с Пасхи и до сентября, падает в два раза, однако пандемия коронавируса, по ее мнению, изменит эти показатели.

"Среди постоянных клиентов посещаемость может даже вырасти. Потому что за время карантина у них уже "голод", они скучают по драйву и всплеску "гормонов счастья" (эндорфинов) от тренировок. Но покупательская способность из-за карантина может снизиться. Поэтому, скорее всего, упадет спрос на дополнительные услуги к клубным картам – персональные тренировки, авторские классы и так далее", – сказала Токарева.

Спрос на фитнес-услуги, по ее мнению, во многом будет зависеть от политики спортклубов.

"Сейчас клубы будут бороться за клиентов и активно предоставлять различные акции", – уверена она.

По мнению фитнес-эксперта, из-за этого может произойти перераспределение клиентов между спортклубами, даже если спрос в целом не упадет.

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