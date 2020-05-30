Эксперт Фитнес ассоциации Марина Токарева: Спортклубы 100% снизят цены после карантина

В рамках второго этапа смягчения карантина в Украине с 1 июня начнут открываться спортзалы и бассейны. По данным аналитической платформы FitnessConnectUA, которая с 2016 ежегодно проводит исследования рынка фитнес-услуг, более 1,2 млн украинцев регулярно посещают спортклубы. Это почти 3% от всего населения, а в городах-миллионниках этот показатель даже достигает 5%. Только если умножить количество клиентов на среднюю стоимость посещения спортзала в год – получим более $260 млн, а годовой оборот рынка фитнес-услуг в Украине в разы превышает эту сумму.

Українські Новини поговорили об условиях рестарта фитнес-клубов, их потерях из-за пандемии коронавируса и будущем индустрии с главой оргкомитета независимого реестра сертифицированных тренеров Украинской фитнес ассоциации, фитнес-экспертом группы компаний "Интер Атлетика" Мариной Токаревой.

С 1 июня разрешено открытие спортзалов. Все ли они готовы принимать клиентов? Какие условия им необходимо выполнить и какие возникают организационные проблемы?

Готовность к открытию на 1 июня, мне кажется, есть у 95% спортклубов. Тренажерные залы готовы максимально. Но откроются они только в регионах с низкой заболеваемостью. Например, в Черновицкой области их нельзя открывать с 1 числа. Чтобы узнать точно, смогут ли они работать в вашем городе, нужно связываться с местными органами власти. Не во всех регионах эта информация есть в открытом доступе и некоторым предпринимателям приходится просто каждый день звонить и узнавать.

Условия обеспечить не сложно. Надо организовать температурный скрининг при входе, но требования к градусникам не прописаны и многих предпринимателей волнует этот вопрос. На ресепшне нужно сделать разметку для дистанции людей, в раздевалках – закрыть шкафчики через один, в зале – расставить тренажеры на расстояние 2,5 м и тому подобное.

Какое количество посетителей разрешается одновременно в тренажерках и насколько оно будет отличаться от обычного?

Бизнес-планы в соответствии со спортивными нормами рассчитываются по норме 1 человек на 4-6 кв. м. Сейчас разрешается 1 человек на 10 кв. м. Соответственно, количество людей в зале сократят примерно в два раза по сравнению с привычным.

На групповых тренировках норма – это 1 человек на 4 кв. м. Сейчас она увеличена до 5 кв. м, но разрешается не более 10 человек в группе. У больших операторов, как Sportlife, залы огромные – по 150 кв. м, у среднестатистических – по 70-80 кв. м. Поэтому, если раньше в группах в среднем занималось по 20 людей, то сейчас смогут не более 10.

Занятия с 10 людьми не смогут окупиться. Такие классы могут даже не покрыть затраты на тренера, не говоря уже о заработке клуба. Они и до карантина не всегда были прибыльными, потому что простаивают 50-60% рабочего времени в отличие от тренажерки. Теперь для клубов это будет выполнение обязательств перед клиентами в убыток. Поэтому, я думаю, что количество групповых занятий клубы будут сокращать.

Заниматься надо будет в маске и перчатках?

Персонал клуба должен быть в медицинских масках, но для клиентов нет рекомендации быть маске и перчатках. И, слава Богу! Аэробные нагрузки, в отличие от силовых, могут даже привести к летальным случаям при недостаточном поступлении кислорода, необходимого для этого вида деятельности. Поэтому хорошо, что этих требований нет.

В части спортклубов оборудованы бассейны, которые также разрешено открывать с 1 июня. Как обстоит ситуация с ними фактически?

В Украине всего 543 бассейна, но заработают не все. Во многих регионах открывать их с 1 июня запрещено. Например, Киев не откроет точно. Виталий Кличко сообщил, что бассейны продолжат быть закрытыми, кроме тех, где тренируются профессиональные спортсмены. Точное количество бассейнов, которые заработают, назвать нельзя. По состоянию на 25 мая критериям открытия соответствовали только 6 областей. Достоверной актуальной информации по всем регионам пока нет, полная неразбериха!

Кроме того, готовность к открытию зависит от оператора и размера бассейна. Даже среди больших сетей, премиум-клубов, не все пока что готовы к запуску. Дело в том, что по технологиям работы, бассейнам необходимо периодически обновлять воду. Некоторые меняли до 10% ежемесячно. В воде нужно содержать определенное количество хлора. Все это – расходы на химию, оплату труда техников. С экономической точки зрения, во время карантина это было невыгодно. Поэтому многие клубы не могли себе позволить сохранить процедуру и полностью слили воду. Четкий регламент открытия бассейнов появился только вечером 27 мая, до этого в фитнес-сообществе не было понимания, каким образом работать. А процесс наполнения бассейна – это сложная и длительная технология, которая может занять неделю.

Когда бассейны откроются, то плавать смогут не больше 2 человек на дорожке в 25-метровых бассейнах и не больше 4 – в 50-метровых. Но в фитнес-клубах не всегда есть даже 25-метровые бассейны, а рекомендации для более коротких дорожек не прописаны. Раньше по спортивным нормам разрешалось 6-8 человек.

Будут ли работать в фитнес-клубах спа-зоны, солярии, массажные кабинеты, фитнес-бары?

Рекомендаций по поводу соляриев я не видела, но спа- и массажные процедуры точно пока запрещены. При том, что в салонах красоты эти услуги разрешены. Нам эта логика не совсем понятна. Украинская фитнесс ассоциация передавала правительству свои предложения, но, насколько мы понимаем, их не рассматривали.

Как, по вашему мнению, изменится спрос на услуги фитнес-центров после карантина: уменьшится или увеличится?

Как правило, спрос на фитнес-услуги, начиная с Пасхи и до сентября, падает в два раза. Это сезон отпусков, огородных работ. Родителям летом не всегда есть с кем оставить детей. Повышается спрос на пробежки и занятия спортом на открытом воздухе. Но этим летом, мне кажется, показатели будут другими.

Среди постоянных клиентов посещаемость может даже вырасти. Потому что за время карантина у них уже "голод", они скучают по драйву и всплеску "гормонов счастья" (эндорфинов) от тренировок. Но покупательская способность из-за карантина может снизиться. Поэтому, скорее всего, упадет спрос на дополнительные услуги к клубным картам – персональные тренировки, авторские классы и так далее. Более проблематичным станет привлечение новых клиентов.

Во многом спрос будет зависеть от политики клуба. Сейчас клубы будут бороться за клиентов и активно предоставлять различные акции. Поэтому может быть перераспределение клиентов между клубами, даже если спрос в целом не упадет.

А что будет с ценами? Они увеличатся в связи с потерями из-за простоя или, наоборот, уменьшатся для привлечения большего количества клиентов?

Цены 100% будут ниже у всех, к гадалке не ходи! Потому что надо возвращать клиентов. Лето и так всегда сложное для фитнес-индустрии, а теперь еще будет борьба между клубами, ведь все хотят работать.

Клубы уже во время карантина делали скидки 40-50%, некоторые и до 70%. Один из клубов даже предлагал купить абонемент на два года по цене годового. Но это не от большого ума владельцев и маркетологов. У нас и так цены занижены в большинстве залов, а могут стать даже ниже себестоимости. 4-8 тысяч гривен за посещение клуба три раза в неделю, то есть за 150 тренировок в год – это минимальная цена. Но сейчас она будет еще ниже.

Заниматься будет недорого. Часть клубов уменьшат стоимость клубных карт, некоторые начислят какие-то "плюшки". Например, будут давать в подарок персональные тренировки или включать в стоимость карты бесплатные занятия онлайн, рекомендации диетологов и так далее.

Как вы оцениваете реакцию власти на вызов коронавируса, в том числе в отношении фитнеса? Насколько она была адекватной? Чувствовалась ли поддержка бизнеса? Чего не хватило от государства?

Двоякое впечатление. В целом, думаю, было правильно максимально быстро и жестко закрыть все. Но что касается поддержки индустрии, то ее не было от государства вообще. Во многих странах поддерживали лояльные условия аренды, коммунальных услуг, кредитования. Наша власть даже не обращалась к участникам рынка при составлении рекомендаций бизнесу, а при получении предложений от профессионалов – не прислушалась и проигнорировала.

Многие эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости коронавирусом с сентября. Готовится ли фитнес-индустрия к возможному повторному закрытию залов и строит ли коммуникацию с государством, чтобы не так болезненно его пережить?

Из-за сезонности фитнес-бизнеса клубы зарабатывают весной, чтобы пережить лето. Поэтому, когда в марте пришлось закрыться, для многих это стало шоком. Если такая ситуация вновь сложится осенью, то, думаю, она будет менее критичной, чем весной. К такому сценарию все мысленно готовы. Многие уже понимают, как справляться. Они испытали команду, наладили работу в онлайне. Думаю, будет проще. Готовность есть, но повторять не хотелось бы.

С государством мы готовы коммуницировать и не будем ждать повторного карантина. У нас есть план действий, и мы будем налаживать связи уже летом, пытаясь сделать так, чтобы нас услышали.

Как в целом спортклубы пережили карантин? Многим пришлось закрыться?

На время карантина официально прекратили работать все, но некоторые клубы не закрывались полноценно. Массово они не работали, но в рамках персональных тренировок при закрытых жалюзи – вполне. Я пока не видела ни одного клуба, который бы официально сказал, что не откроется после карантина. Но на рынке ходят слухи, что даже некоторые крупные операторы собираются сокращать количество клубов, в том числе, потому что не смогли договориться с арендодателями.

Всего в Украине больше 1 800 клубов. Как правило, в год отрасль растет на 10-15%. Но, при этом, около 20-30 клубов в год закрываются. Думаю, потери из-за карантина повлекут намного большее закрытие клубов.

А как собственники спортивного бизнеса поступали с персоналом во время карантина?

В среднем по отрасли сократили около 10% персонала. Больше всего это коснулось инструкторов бассейнов. В некоторых клубах 10-15% сотрудников бассейна вообще уволились или переквалифицировались на другие специальности.

В клубах экономсегмента или бизнес-, но без сильной финансовой "подушки", увольнения в тренерском составе достигали 30%. Клубы бизнес-формата и премиум-класса, которые стабильны на рынке, утверждают, что текучки кадров не произошло и тренерский состав выйдет на работу в полном составе. Их тренеры во время карантина продолжали работать в онлайне со своими клиентами. Не со всеми, конечно, и стоило это недорого – в среднем 100 гривен, но клубы не забирали эти средства и они оставались полностью у тренеров.

На этом можно было заработать? Ведь в сети достаточно бесплатного контента такой направленности…

Мало кто был готов за это платить, но все зависело от клуба и от самого тренера. 80-90% продукта онлайн предоставлялось бесплатно, но качество платного контента и вовлеченность тренера в процесс существенно отличались. Половина, если не больше, групповых тренеров продолжали работать и что-то зарабатывать на групповых тренировках в Zoom или Skype. А вот инструкторам тренажерного зала переквалифицироваться в группового тренера было сложно. Достойный уровень заработка удалось сохранить, наверное, 10% от всех тренеров.

А сами спортклубы на чем продолжали зарабатывать во время вынужденного простоя?

В основном – на продажах клубных карт. Но в целом клубы практически не зарабатывали. На карантине они больше занимались обучением тренеров, изменениями сайтов, организационными моментами.

Из того что я знаю, максимальная цифра дохода, который клубам удалось сохранить в апреле-мае – это 20% по сравнению с прошлым годом и планом на текущий. В среднем доход составил 10-15% от показателей прошлого года у тех, кто продавал продукт и пытался организовать новые виды деятельности. У большинства клубов – это ноль, потому что они просто закрылись и все.

Можно уже оценить потери украинской фитнес-индустрии в денежном измерении, включая и период вынужденного простоя, и грядущие экономические последствия? Когда этот бизнес сможет вновь начать зарабатывать?

Достоверной статистики нет. Средняя рентабельность отрасли – где-то 15-20%, если клуб арендует площади, и до 50% – если у него собственные помещения. Сейчас, если удастся выйти летом в ноль – это будет хорошо. А если после выхода из карантина удастся выйти хотя бы на прошлогодний уровень – это будет успех. Но это будет крайне сложно. Точно спрогнозировать цифры по итогам года пока трудно.

Каким образом коронавирус изменил фитнес-индустрию, как в негативном, так и в позитивном ключе? И какие уроки вынес для себя бизнес из этой ситуации?

Во многом, это хорошо. Клубы осознали насколько важно формировать финансовый резерв, думать об уменьшении расходной части. Фитнес – это очень расходный бизнес: аренда больших помещений, огромные коммунальные платежи, налоги, часто раздутый зарплатный фонд. Сейчас клубы научились выходить в онлайн, а это, как минимум – снижение затратной части. Также они проверили команду в непредвиденных обстоятельствах.

Люди, возможно, начали больше думать о своем здоровье и ценить его. Многие попробовали онлайн-продукты и достигли результатов, и если ранее не находили времени ходить в фитнес-клубы, то сейчас могут начать инвестировать в свое здоровье. Для отрасли это хорошо.

Из негатива – фитнес оказался незащищенной сферой. Нам необходимо общаться с государством и доносить ему свою позицию. Каждый для себя вынес свои уроки, но в целом, хорошо то, что хорошо кончается.