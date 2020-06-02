Незаметно наступило лето и третья волна смягчения карантина

С началом лета наступила третья волна смягчения карантина. Разрешены фитнес-центры, обучение и пассажирские перевозки с рядом оговорок.



Укрзализныця "порадовала" - вдобавок к купейным вагонам прицепила пару плацкартных. Теперь и в них можно ездить с относительным комфортом - ведь из-за карантинных ограничений количество пассажиров уменьшили вдвое. Правда в 5 областей поезда до сих пор не ходят - высокий уровень заболеваемости.



Болгария открыла туристический сезон - разрешила гостям из 29 стран не проходить 2 недельный карантин по прибытию. Украина в список счастливчиков не попала(

Италия начала открывать для туристов свои достопримечательности - уже можно посетить музей Ватикана, Колизей и галерею Уффици.

Через 2 недели заработает аэропорт Киев (Жуляны). Уже есть расписание рейсов - самолеты будут летать в 10 стран Европы.



Разумков уже 2 раз обещает пересмотреть языковой закон. Правда, что именно он хочет поменять - не уточнил. Неделей ранее Зеленский пообещал изменить языковые квоты в СМИ. Видимо, приближаются выборы и слуги народа вспомнили свои лозунги. Языковой закон, кстати, требуют поменять и в Европе - Венецианская комиссия признала его дискриминационным еще в декабре.



Кличко уже 6 год мэр Киева, а все свои деньги по-прежнему держит за границей. В своей декларации он указал, что самый большой доход в истекшем году почти 700 тыс. грн он получил от от немецкого "Deutsche Bank AG" в результате управления денежными активами. В этом же банке у Кличко открыт денежный счет, но сумму он в декларации не указал. А что так можно было? Декларацию ведь придумали, чтобы раскрывать активы политиков, а не скрывать.



До четверга еще будет холодно. А с пятницы синоптики обещают летнюю погоду. Правда с дождями)