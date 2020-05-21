Киев открывает детские сады, спортзалы и пляжи с 1 июня, — Кличко

После того, как в столице запустят общественный транспорт, у киевлян появится возможность пользоваться детскими садами, спортзалами и пляжами с 1 июня.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"С 1 июня в столице начнут работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые сдают ВНО. А также учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов... Также откроются в столице зоны отдыха и пляжи возле водоемов", - сказал он.

Кличко также отметил, что возобновят работу детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-комплексы, но без работы бассейнов.

Мэр подчеркнул, что эти смягчения будут работать, если не будет роста заболевания COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский городской совет заявил о намерении открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей.

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина.

На этом этапе начнет действовать адаптивный карантин. Он продлится минимум до 22 июня.