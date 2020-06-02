Які масажі дозволені в Києві: пояснення мерії столиці

Радник мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка Володимир Бондаренко заявляє, що в Києві дозволили лише медичний та спортивний масажі з огляду на адаптивний карантин.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"У нас станом на сьогодні, згідно з нашим розпорядженням, обмежена робота саун, СПА-салонів, кабінетів масажу, крім медичного, тату-салонів та іншого... Медичний масаж, якщо є медичні показання, спортивний масаж - можна",- сказав він.

Бондаренко зазначив, що це розпорядження було прийнято 29 травня.

Як повідомляли Українські Новини, Київ понеділка, 1 червня, відкрив дитячі садки, відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.

Також раніше повідомлялося, що спортзали вдвічі скоротять кількість відвідувачів і уріжуть послуги після відкриття з 1 червня.

Зате спортклуби знизять ціни і введуть різні акції після карантину.

Київ відкриє спортзали, але не басейни з 1 червня. При цьому коронавірус через басейн не передається.