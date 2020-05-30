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30 мая 2020, суббота, 12:50 316
Общество 2020-05-30T12:50:01+03:00
Українські Новини
Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация

Спортзалы вдвое сократят количество посетителей и урежут услуги после открытия с 1 июня, – Фитнес ассоциация

Виолетта Чайковская
Спорт, Карантин, Спорткомплекс, Тренировка, Тренажерный зал, Спортзал, фитнес, фитнес-клуб, ослабление карантина, Выход из карантина, Смягчение карантина
Спортзал. Тренажерный зал. Фитнес. Фото: facebook.com/interatletika
Спортзал. Тренажерный зал. Фитнес. Фото: facebook.com/interatletika

В то время как многие бассейны не откроются с 1 июня, хотя и подпадают под вторую волну смягчения карантина, в спортзалах, которые начнут работать, в соответствии с карантинными нормами количество посетителей сократится вдвое.

Об этом Українським Новинам сообщила в интервью глава оргкомитета независимого реестра сертифицированных тренеров Украинской фитнес ассоциации, фитнес-эксперт группы компаний "Интер Атлетика" Марина Токарева.

"Готовность к открытию на 1 июня, мне кажется, есть у 95% спортклубов. Тренажерные залы готовы максимально. Но откроются они только в регионах с низкой заболеваемостью", – сказала она.

Например, в Черновицкой области открытие спортклубов пока запрещено.

"Чтобы узнать точно, смогут ли они работать в вашем городе, нужно связываться с местными органами власти. Не во всех регионах эта информация есть в открытом доступе и некоторым предпринимателям приходится просто каждый день звонить и узнавать", – отметила фитнес-эксперт.

Министерство здравоохранения подтвердило агентству, что готовит данные о ситуации в регионах и обнародует в ближайшие дни, однако на данный момент не располагает ими.

По словам Токаревой, необходимые для открытия спортклубов условия обеспечить не сложно.

При входе надо организовать температурный скрининг, на ресепшне – сделать разметку для дистанции людей, в раздевалках – закрыть шкафчики через один, в зале – расставить тренажеры на расстояние 2,5 м и тому подобное.

Персонал клуба должен быть в медицинских масках, но для клиентов нет рекомендации быть маске и перчатках.

Когда фитнес-клубы откроются, количество посетителей в них в соответствии с рекомендациями Минздрава, по словам Токаревой, сократится примерно в два раза по сравнению с обычным.

"Бизнес-планы в соответствии со спортивными нормами рассчитываются по норме 1 человек на 4-6 кв. м. Сейчас разрешено с расчета 1 человек на 10 кв. м. Соответственно, количество людей в зале сократят примерно в два раза по сравнению с привычным. На групповых тренировках норма – это 1 человек на 4 кв. м. Сейчас она увеличена до 5 кв. м, но разрешается не более 10 человек в группе", – пояснила эксперт.

По ее словам, у больших операторов, как Sportlife, залы примерно по 150 кв. м, у среднестатистических – по 70-80 кв. м, поэтому, если раньше в группах в среднем занималось по 20 людей, то сейчас смогут не более 10.

Фитнес-эксперт уверена, что такие нормы в отношении групповых занятий не покроют расходов на них.

"Занятия с 10 людьми не смогут окупиться. Такие классы могут даже не покрыть затраты на тренера, не говоря уже о заработке клуба. Они и до карантина не всегда были прибыльными, потому что простаивают 50-60% рабочего времени в отличие от тренажерки. Теперь для клубов это будет выполнение обязательств перед клиентами в убыток", – считает Токарева.

По ее мнению, из-за этого клубы будут сокращать количество групповых занятий.

Кроме того, пока что открытые спортклубы не смогут также предоставлять ряд других услуг, помимо тренажерного зала и групповых занятий.

"Рекомендаций по поводу соляриев я не видела, но спа- и массажные процедуры точно пока запрещены. При том, что в салонах красоты эти услуги разрешены. Нам эта логика не совсем понятна", – сказала Токарева.

По ее словам, Украинская фитнесс ассоциация передавала правительству свои предложения, но Кабинет Министров их не рассматривал.

Как сообщали Українськi Новини, Киев откроет спортзалы, но не бассейны с 1 июня. При этом коронавирус через бассейн не передается

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