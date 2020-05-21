Covid-19 через бассейн не передается: американские эксперты дали советы на летний период

В то время, как количество больных коронавирусом в мире продолжает расти, а страны начинают ослаблять карантин, в том числе и Украина, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) обновили свои советы по предотвращению заражения коронавируса.

Заразиться COVID-19 через зараженные поверхности возможно, однако шансы этого невысоки, говорится в обновленных рекомендациях CDC, пишет "Голос Америки".

Вирус также не слишком быстро распространяется через животных. В то же время, CDC напоминает, что коронавирус - "это новая болезнь, пути распространения которой только исследуются. Возможно, что COVID-19 можно инфицироваться и другими путями, но это не основные каналы заражения".

Также CDC выпустили рекомендации по бассейнам и другим местам отдыха. Как считают американские эксперты, через воду в бассейне, сауне или на водяных горках коронавирус не передается. "Соответствующее поддержания чистоты воды с помощью хлора и брома должно дезактивировать вирус".

Однако, руководству бассейнов важно позаботиться о средствах, которые позволят соблюдать посетителям двух метров социальной дистанции, в частности, нанести раздельные полосы и маркировки, а также регулярно проводить уборку и чистку поверхностей, к которым часто торкаться люди.

При этом CDC рекомендует избегать совместного использования плавательного оборудования и детских игрушек, а также призывает не делиться едой и напитками между людьми, которые не живут в одной квартире или доме.

Во время отдыха у бассейна или в водном парке посетителей призывают продолжать носить медицинские или самодельные маски, прикрывать рот и нос во время кашля или чихания, а также продолжать придерживаться основных правил гигиены.

Издание Vox также приводит ряд советов, которых следует придерживаться в летний период, чтобы безопасно проводить время на улице.

Если это возможно, проводите время на улице. Отдавайте предпочтение встречам с небольшой группой знакомых в парке или во дворе, если идете в ресторан, то выбирайте места на летней террасе, если бегаете, то делайте это в лесу, а не в тренажерке. Не забывайте постоянно мыть руки и не трогать лицо. Эти советы остаются неизменными в условиях вспышек любых инфекционных болезней. Носите маску в общественных местах. Маска защитит других от зараженных людей, ведь остановит слизь, которая вылетает во время разговоров, смеха, чихания или кашлевая. Избегайте людных мест. Выберите столик в кафе, удаленный от других посетителей. То же касается парка или пляжа. Если приглашаете людей домой, избегайте большой вечеринки, так же, откажитесь от объятий и поцелуев с людьми, с которыми вы не живете в одном доме. Избегайте поверхностей, которых часто касаются другие. Сюда подпадают скамейки в парке, качели, ручки дверей, перила - по крайней мере, вытирайте их перед использованием или носите одноразовые перчатки. Если идете или едете куда-то, делайте промежутки между путешествиями или походами в магазин. За продуктами стоит ходить как можно реже, а временная самоизоляция позволит не заразить других людей, если вы все же заразились. Создайте свой закрытый круг друзей или семьи и старайтесь лично общаться только с ними. Таким образом, если заразится кто-то один, этот человек не инфицирует десятки людей. Так же, меньше рискуете и вы, если встречаетесь с ограниченным количеством людей. Если вы в группе риска, будьте особенно осторожны. Речь идет о пожилых людях и тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания или других внутренних органов.

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